Samrat Choudhary: गृहमंत्री बनने के बाद पहली बार तारापुर आएंगे सम्राट चौधरी, जनता से करेंगे सीधा संवाद

संवाद सहयोगी, मुंगेर। तारापुर विधानसभा से पहली बार विधायक बनने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार से दो दिवसीय दौरे पर तारापुर पहुंच रहे हैं।

उनके आगमन को लेकर प्रशासन और स्थानीय नेताओं द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर रविवार दोपहर संग्रामपुर प्रखंड के नवगाई स्कूल मैदान में उतरेगा।

वहां वह ग्रामीणों से रूबरू होंगे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से तारापुर प्रस्थान करेंगे। तारापुर पहुंचने के बाद उप मुख्यमंत्री क्षेत्र के कई पंचायतों और गांवों का भ्रमण करेंगे। ग्रामीणों से मिलकर स्थानीय समस्या, विकास योजनाओं की स्थिति और सरकारी लाभों की उपलब्धता की जानकारी लेंगे।