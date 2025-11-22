Language
    Samrat Choudhary: गृहमंत्री बनने के बाद पहली बार तारापुर आएंगे सम्राट चौधरी, जनता से करेंगे सीधा संवाद

    By Rajnish Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:26 PM (IST)

    बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी तारापुर के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित करना और आगामी चुनावों के लिए रणनीति बनाना है। वे कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठकें करेंगे।

    Hero Image

    दो दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचेंगे गृहमंत्री सम्राट चौधरी। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, मुंगेर। तारापुर विधानसभा से पहली बार विधायक बनने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार से दो दिवसीय दौरे पर तारापुर पहुंच रहे हैं।

    उनके आगमन को लेकर प्रशासन और स्थानीय नेताओं द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर रविवार दोपहर संग्रामपुर प्रखंड के नवगाई स्कूल मैदान में उतरेगा।

    वहां वह ग्रामीणों से रूबरू होंगे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से तारापुर प्रस्थान करेंगे। तारापुर पहुंचने के बाद उप मुख्यमंत्री क्षेत्र के कई पंचायतों और गांवों का भ्रमण करेंगे। ग्रामीणों से मिलकर स्थानीय समस्या, विकास योजनाओं की स्थिति और सरकारी लाभों की उपलब्धता की जानकारी लेंगे।

    फिर वह अनुमंडल कार्यालय पहुंचेंगे जहां विधि व्यवस्था की समीक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। बैठक में हाल के दिनों की घटनाओं, पुलिस प्रशासन की सक्रियता और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की होगी।

    रात्रि विश्राम उप मुख्यमंत्री अपने पैतृक निवास लखनपुर में करेंगे। दौरे के दूसरे दिन सोमवार को सम्राट चौधरी असरगंज प्रखंड के विभिन्न गांवों का भ्रमण करेंगे। इस दौरान वे आमजन से सीधे संवाद करेंगे। सोमवार दोपहर तीन बजे हेलीकॉप्टर से पटना के लिए प्रस्थान करेंगे।

    उपमुख्यमंत्री के इस दौरे को क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

