गृहमंत्री बनने के बाद तारापुर पहुंचे सम्राट चौधरी, खुले जीप में किया रोड शो; बोले- बिहार में चलेगा कानून का राज

जागरण टीम, मुंगेर। दो दिवसीय दौरे पर तारापुर पहुंचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए की सरकार जनता के विश्वास और विकास की प्रतिबद्धता के बल पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार में किसी भी कीमत पर दबंगों और अपराधियों का बोलबाला नहीं चलने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कानून का राज ही सर्वोपरि रहेगा और सरकार का मुख्य लक्ष्य विकास तथा सुशासन को नई दिशा देना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि तारापुर की जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताया है, वह उसके प्रति पूरी ईमानदारी से प्रतिबद्ध हैं। क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वे योजनागत तरीके से काम करेंगे और हर वह कदम उठाया जाएगा, जिससे जनता को सीधे लाभ मिल सके।

उन्होंने बताया कि सरकार गांव से लेकर शहर तक विकास की नई रोशनी फैलाने के लिए अनेक योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराध के मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। यदि कोई अपराध करेगा तो उसकी जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई तुरंत होगी।

उन्होंने आश्वस्त किया कि जनता के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और हर समस्या के समाधान के लिए वे स्वयं आगे रहकर काम करेंगे। बताते चले कि मंत्री बनने के बाद पहली बार दो दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम आभार यात्रा के तहत तारापुर विधान सभा क्षेत्र पहुंचे। लोगों ने जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया।

तुलसीपुर में लोगों ने किया भव्य स्वागत वहीं, बंबर प्रखंड में प्रवेश करते ही तुलसीपुर, गांव में उनका भव्य स्वागत किया गया। जदयू कार्यकर्ता अभिषेक कुमार, महेश मंडल, गोरेलाल मंडलता, ताजपुर, अनिल बिंद, मनोज कुमार सिंह बंबर, गांव में सुजीत कुमार सिंह, ललन कुशवाहा, हेमंत सिंह, मृत्युंजय सिंह, बाल्मिकी केसरी, राजीव शंकर शर्मा, कुंदन सिंह सरवन कुमार सिंह नारद प्रसाद केसरी की पवन केसरी संतोष केसरी गोपाल केसरी ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया।

बरसंडा गांव में परशुराम सिंह, चंद्रशेखर सिंह, उमेश सिंह, प्रदीप सिंह, कर्म देव सिंह आलोक कुमार मुरारी सिंह ग्रामीणों ने स्वागत करते हुए चक्रवात में क्षति हुई धान के मुआवजा दिलाने की मांग की। गौरवडीह लगमा गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया।

जगह-जगह भावनात्मक अभिनंदन तारापुर विधानसभा क्षेत्र के दो दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार की सुबह रणगांव स्थित प्रसिद्ध रत्नेश्वर नाथ महादेव मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेश की शांति, समृद्धि और जनकल्याण की कामना की। तिलड़िहा दुर्गा मंदिर पहुंचकर माता दुर्गा का आर्शीवाद लिया।

असरगंज बाजार, अद्रास, ममई, विक्रमपुर, चोरगांव, ढोलपहाड़ी, बैजलपुर, संग्रामपुर, मंगरप्पा, साढ़ी, देवगांव, भगलपुरा, खैरा, लौना, कैथी, ताजपुर, लोहरा सहित गांव में उनका भव्य स्वागत किया लोगों ने उनका भावनात्मक अभिनंदन किया। लौना गांव में उनकी मामी मनोरमा देवी ने परंपरागत विधि से आरती उतारकर तिलक लगाया, मामा वासुदेव सिंह ने मिठाई खिलाकर उनका स्वागत और आशीर्वाद दिया। रोड शो में अनुमंडल पदाधिकारी सहित पूर्व विधायक राजीव कुमार सिंह, मुंगेर विधायक कुमार प्रणय, रवींद्र सिंह कल्लू, सकलदेव बिंद, प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष अश्विनी राज उर्फ पिंकू मेहता, कृष्णा चौधरी, कुणाल चौधरी समेत बड़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता साथ रहे।