PM Awas Yojana: पक्का मकान वालों का लिस्ट से हटेगा नाम, आवास योजना में पात्रता की होगी जांच

संवाद सहयोगी, टेटिया बंबर (मुंगेर)। प्रखंड कार्यालय के सभागार में मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा राय की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सहायक कर्मियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन लाभुकों के पास पहले से पक्का मकान है या जिन्होंने पूर्व में अपना मकान बना लिया है, उनका नाम आवास सूची से अनिवार्य रूप से हटाया जाएगा।

इसके लिए ग्राम सभा के माध्यम से सत्यापन कर सूची संशोधित की जाएगी, ताकि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके। बीडीओ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे में अपात्र लाभुकों का चयन योजना की मूल भावना के विपरीत है।

उन्होंने सभी आवास सहायकों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने पंचायत क्षेत्रों में सर्वे कर स्थिति की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। बैठक में यह भी बताया गया कि जिन लाभुकों का आवास निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, उन्हें शेष राशि का भुगतान जल्द सुनिश्चित किया जाएगा। निर्माण कार्य में अनावश्यक देरी करने वाले लाभुकों को नोटिस देने का भी निर्देश दिया गया।

साथ ही निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की शिकायत न आए। बीडीओ ने आवास सहायकों से कहा कि वे नियमित रूप से निर्माण स्थलों का निरीक्षण करें और प्रगति रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध कराएं।