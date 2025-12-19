मुंगेर के असरगंज प्रखंड में प्रमुख पद कुर्सी के लिए खींचतान शुरू, 24 को विशेष बैठक

संवाद सहयोगी, असरगंज (मुंगेर)। असरगंज प्रखंड में प्रखंड प्रमुख के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रखंड प्रमुख की कुर्सी को लेकर पंचायत समिति सदस्यों के बीच खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। दोनों गुट अपने-अपने पक्ष में सदस्यों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं, जिससे पूरे प्रखंड में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वर्तमान प्रखंड प्रमुख राजेश कुमार अपने पद को बचाने के लिए पंचायत समिति सदस्यों से लगातार संपर्क साध रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, वे व्यक्तिगत मुलाकातों के माध्यम से समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। समर्थकों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई जा रही है, ताकि अविश्वास प्रस्ताव को विफल किया जा सके।

वहीं, दूसरी ओर पंचायत समिति सदस्य नूतन कुमारी भी प्रखंड प्रमुख पद की दावेदारी को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। उनके समर्थक भी पंचायत समिति सदस्यों के साथ लगातार बैठक कर अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार अविश्वास प्रस्ताव काफी रोचक होने वाला है। दोनों पक्षों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। पंचायत समिति सदस्यों की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में निर्णायक साबित होगी। यही कारण है कि कई सदस्य अंतिम निर्णय लेने से पहले हर पहलू पर गहन मंथन कर रहे हैं। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी तानिया ने बताया कि 24 दिसंबर को असरगंज प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विशेष बैठक बुलाई गई है।

बैठक के बाद तारापुर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रखंड प्रमुख के विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की तिथि घोषित की जाएगी। फिलहाल पूरे असरगंज प्रखंड में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। सभी की निगाहें 24 दिसंबर को होने वाली विशेष बैठक पर टिकी हुई हैं।