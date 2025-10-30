Language
    'हम विकास करने वाले हैं, बहकावे में न आएं', मुंगेर में CM नीतीश कुमार ने RJD और कांग्रेस पर बोला हमला

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:22 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमालपुर में एनडीए प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए विकास के लिए जानी जाती है। उन्होंने लालू-राबड़ी शासन और कांग्रेस पर हमला बोला। नीतीश ने 2005 के बाद हुए विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों पर बात की। 

    मुंगेर में संबोधित करते नीतीश कुमार। (जागरण)

    जागरण संवददाता, मुंगेर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए विकास के लिए जानी जाती है। देश के साथ-साथ राज्य में विकास के कई काम हुए हैं। आप लोग काम पर ध्यान दें, किसी के बहकावे में नहीं आएं।

    मुख्यमंत्री शनिवार को जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के राजग गठबंधन से जदयू प्रत्याशी नचिकेता मंडल के लिए खंडबिहारी खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।

    नीतीश ने लालू-राबड़ी के शासन के साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला। तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग समाज में विद्वेष फैलाकर राज करने की कोशिश में लगे रहते है।

    बिहार में नवंबर 2005 के बाद जो काम हुआ है, वह आप भी जानते है। जात के आधार पर नहीं काम के आधार पर वोट करें। राजद ने सिर्फ परिवार को देखा है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर अन्य बदलाव की चर्चा की। आप लोग अपना वोट बर्बाद नहीं करें। राज्य में कानून का राज है और सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है।

    शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल-पुलिया एवं बिजली के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम हुआ है। सात निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय और टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है।

    2020 में हमने 10 लाख सरकारी नौकरी व 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य तय किया था। अबतक 10 लाख सरकारी नौकरी व 40 लाख रोजगार दिया जा चुका है। कुल मिलाकर 50 लाख से अधिक नौकरियां व रोजगार दिया गया है। अगले पांच वर्षों में में एक करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

    उन्होंने जीविका कार्यकर्ताओं का भी उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वे अच्छा काम कर रही हैं। एक करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की राशि भेजी गई है, जो बचे हुए हैं, उन्हें भी भेजा जा रहा है।

    सीएम नीतीश कुमार को सुनने के लिए जुटी भीड़।

    विकास के साथ बिहार बजट भी लगातार बढ़ रहा है। उन्हें रोजगार के लिए दो-दो लाख दिए जाएंगे, बैंकों में लगने वाले ब्याज को घटाकर सात प्रतिशत किया गया है।

    सीएम ने कहा कि केंद्र से लगातार आर्थिक सहायता मिल रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं, हम आभार जताते हैं। एनडीए के आने से पहले बिहार में कुछ काम होता था।

    पंचायत व नगर निकाय में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया। लड़कियों की पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित की। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की समृद्धि की कहानी 2006 में गढ़ी गई।

    125 यूनिट बिजली फ्री में दिए। अब घरों पर सौर्य ऊर्जा संयंत्र लगेंगे। केंद्र सरकार काफी मदद मिल रही है। इस बार केंद्रीय बजट में बिहार को बड़ी राशि मिली है। आज महिलाएं जीविका से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रहीं है।

    सभा में आधी आबादी की तादात देख काफी खुश दिखें। भीड़ से हाथ उठा कर प्रत्याशी नचिकेता मंडल समर्थन का भरोसा लिया और जीत का माला पहनाया।