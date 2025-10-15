Language
    NDA Candidates In Munger: मुंगेर में एनडीए का नया दांव, तीनों सीटों पर नए चेहरे

    By Rajnish Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:47 PM (IST)

    मुंगेर जिले में एनडीए ने विधानसभा की तीनों सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है। मुंगेर से कुमार प्रणय, तारापुर से सम्राट चौधरी और जमालपुर से नचिकेता मंडल चुनाव लड़ेंगे। जदयू ने तारापुर सीट भाजपा को दी है। सम्राट चौधरी के आने से एनडीए को फायदा और लव-कुश व सवर्ण वोटरों के समर्थन की उम्मीद है।

    जागरण संवाददाता, मुंगेर। एनडीए नेतृत्व ने इस बार जिले की तीनों विधानसभा सीट मुंगेर, जमालपुर और तारापुर में एनडीए ने नए चेहरे पर भरोसा जताया है। मुंगेर से निवर्तमान भाजपा विधायक प्रणव कुमार की जगह कुमार प्रणय को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है।

    इसी तरह, जदयू ने अपनी परंपरागत सीट तारापुर को छोड़ दिया है। यहां से निवर्तमान जदयू विधायक राजीव कुमार सिंह चुनाव चौसर से बाहर हो गए हैं। इस बार यह सीट जदयू से भाजपा के पास चली गई है। यहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहली बार मैदान में होंगे।

    डिप्टी सीएम 17 को नामांकन करेंगे। डिप्टी सीएम को तारापुर विधानसभा क्षेत्र से उतार कर एनडीए ने लव-कुश वोटर को अपने पाले में लाने की तैयारी की है। सम्राट चौधरी के तारापुर से चुनाव लड़ने से पड़ोसी जिला खासकर बांका और भागलपुर में एनडीए की सीटों पर असर दिखेगा।

    वहीं, जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से चार बार के विधायक और मंत्री रहे शैलेश कुमार को जदयू ने आउट कर दिया है, इनकी जगह युवा और जदयू जिलाध्यक्ष नचिकेता मंडल पर पार्टी ने भरोसा जताया है।

    नचिकेता समता दल के संस्थापक सदस्य पूर्व सांसद स्व. ब्रह्मानंद मंडल के पुत्र है। ब्रह्मानंद मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मित्र रहे हैं। अब जनता के बीच तीनों नए चेहरे अपनी-अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जाएंगे।

    इधर, मुंगेर विधानसभा सीट से कुमार प्रणय वैश्य समाज से आते हैं ऐसे में जमालपुर और तारापुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर भी एनडीए की तरफ गोलबंद होंगे। लव-कुश और सवर्ण वोटरों का साथ एनडीए को मिलता रहा है।