NDA Candidates In Munger: मुंगेर में एनडीए का नया दांव, तीनों सीटों पर नए चेहरे

जागरण संवाददाता, मुंगेर। एनडीए नेतृत्व ने इस बार जिले की तीनों विधानसभा सीट मुंगेर, जमालपुर और तारापुर में एनडीए ने नए चेहरे पर भरोसा जताया है। मुंगेर से निवर्तमान भाजपा विधायक प्रणव कुमार की जगह कुमार प्रणय को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है।

इसी तरह, जदयू ने अपनी परंपरागत सीट तारापुर को छोड़ दिया है। यहां से निवर्तमान जदयू विधायक राजीव कुमार सिंह चुनाव चौसर से बाहर हो गए हैं। इस बार यह सीट जदयू से भाजपा के पास चली गई है। यहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहली बार मैदान में होंगे।

डिप्टी सीएम 17 को नामांकन करेंगे। डिप्टी सीएम को तारापुर विधानसभा क्षेत्र से उतार कर एनडीए ने लव-कुश वोटर को अपने पाले में लाने की तैयारी की है। सम्राट चौधरी के तारापुर से चुनाव लड़ने से पड़ोसी जिला खासकर बांका और भागलपुर में एनडीए की सीटों पर असर दिखेगा।