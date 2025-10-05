Bihar New Four Lane: मुंगेर में जीरो माइल फोरलेन कनेक्टिविटी से सफर होगा आसान, अप्रैल 2026 से फर्राटा भरेंगे वाहन

मुंगेर जिले में मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन के लिए तेलिया तालाब में ज़ीरो माइल गोलंबर बन रहा है। यह पटना-खगड़िया और मुंगेर-मिर्जाचौकी के बीच कनेक्टिविटी सुधारेगा। पटना भागलपुर जाने वाले फोरलेन का उपयोग कर सकेंगे। भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण परियोजना में थोड़ी देर हो रही है लेकिन अप्रैल 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य है। इससे मुंगेर का स्वरूप बदलेगा।

संवाद सहयोगी, मुंगेर। जिले में सड़कों का जाल बिछ रहा है। इस कड़ी में मुंगेर-मिर्जाचाैकी के बीच बन रहे ग्रीन फील्ड फोरलेन की कनेक्टिविटी के लिए मुंगेर के तेलिया तालाब में जीरो माइल तैयार किया जा रहा है। जीरो माइल में ऊपर से फोरलेन की सड़क गुजरेगी, नीचे का रोड पूरी तरह सर्विस लेन होगा। जीरो माइल बनने के बाद पटना से खगड़िया जाने वाले वाहन सर्विस लेन से श्रीकृष्ण सेतु से बायें तरफ मुड़ेगी। इसी तरह मुंगेर-मिर्जाचौकी जाने वाले सीधे फ्लाईओवर से ऊपर से गुजरेंगे। जिन वाहनों को बरियारपुर जाना होगा, वह सीधा सर्विस लेन से जीरो माइल गोलबंर से गुजरेंगे। मुंगेर के तेलिया तालाब में बन रहे जीरो माइल गोलंबर को आर्कषक बनाया जा रहा है।

इसके बनने के बाद जिले का स्वरूप भी एक अलग देखने को मिलेगा। पटना से भागलपुर, पीरपैंती, कहलगांव आदि जगहों पर जाने वाले लोग फोर लेन से जाने को इच्छुक रहेंगे तो उन्हें सर्विस लेन का इस्तेमाल नहीं करना होगा।

सफियसराय रेल गुमटी के बाद (टाटा मोटर्स) बनने वाले फ्लाई ओवर से सीधा तेलिया तालाब होकर ऋषिकुंड फोर लेन पर पहुंच जाएंगे। जीरो माइल के बनने के बाद यहां दिशा के लिए साइनेज बोर्ड भी लगेेगा, ताकि वाहन चालकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो।

प्रोजेक्ट में लगे साइड इंजीनियर पिंटू कुमार ने बताया कि निर्माण कार्य में कुछ जगहों में भूमि अधिग्रहण बाधा बना हुआ है। ऐसे निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है। जीरो माइल गोलंबर को भव्य रूप दिया जा रहा है। इसका एक सिरा सफियासराय रेल गुमटी से पहले रहेगा। दूसरा छोर शांतिनगर के पास उतरेगा।

कम हो जाएगी दूरी, मिलेगी राहत निर्माणाधीन मुंगेर-मिर्जाचाैकी फोर लेन का जुलाई-2025 तक चालू होना था, लेकिन कुछ भूमि अधिग्रहण और बिजली टावर के कारण समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हो रहा है। अब अप्रैल माह का लक्ष्य रखा गया है। फोरलेन के बनने के बाद मुंगेर से भागलपुर, कहलगांव, पीरपैंती और झारखंड जाना आसान हो जाएगा। कम समय में लोग फर्राटा के साथ अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। 500 मीटर का पेच फोरलेन सड़क निर्माण में मुंगेर छोड़ से अबतक भू-अर्जन का काम पूरा नहीं हो पाया है। महज 500 मीटर क्षेत्र के भूस्वामियों को मुआवजा का भुगतान नहीं किया जा सका है। इस कारण काम रूका हुआ है।

इधर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अप्रैल 2026 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अप्रैल माह से वाहनों के परिचालन शुरू करने की बात बताई गई है। अभी अप्रैल दूर है तथा निर्माण कार्य भी बाढ़ का पानी लौटने के बाद मिट्टी के सूखने के बाद ही शुरू होना है। लेकिन, भू-अर्जन में देरी के कारण योजना के ससमय पूरा होने पर संशय बना हुआ है।