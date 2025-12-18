Munger News: माइक्रोफाइनेंस का दबाव नहीं झेल सकी गुड़िया, कर ली खुदकुशी

जागरण टीम, मुंगेर। माइक्रोफाइनेंस कंपनी और गांवों में संचालित कमेटियों की कर्ज वसूली का दबाव एक महिला की जान ले गया। गंगटा थाना क्षेत्र के गंगटा मोड़ बांसबट्टा गांव निवासी गुड़िया देवी उर्फ ननकी देवी (35) ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। गंभीर हालत में स्वजन ने उसे संग्रामपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। पति पिंटू गोस्वामी ने गांव में संचालित कमेटियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि किस्त की राशि समय पर नहीं चुका पाने के कारण उनकी पत्नी पर लगातार मानसिक दबाव बनाया जा रहा था। स्वरोजगार, घर निर्माण, बच्चों के इलाज और घरेलू जरूरतों के लिए गुड़िया देवी ने गांव की चार अलग-अलग कमेटियों से करीब डेढ़ से दो लाख रुपये का कर्ज लिया था। पिछले कुछ महीनों से आर्थिक तंगी के चलते वह समय पर किस्त नहीं चुका पा रही थी।

पति ने बताया कि वह शेखपुरा में रहकर मजदूरी करता है, जबकि उसकी पत्नी गांव में अपने दो बेटे, एक बेटी और सास के साथ रहती थी। दो दिन पहले गुड़िया देवी ने फोन कर बताया था कि कमेटी के लोग किस्त को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं और तत्काल पैसे भेजने की मांग कर रहे हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वह तत्काल राशि नहीं भेज सकी। इसके अगले ही दिन महिला ने जहर खा लिया।