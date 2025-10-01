मुंगेर के 9.95 लाख से अधिक मतदाता तय करेंगे नेताओं के भाग्य, दलों को सौंपी गई अंतिम सूची

मुंगेर में डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर ने राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची को लेकर बैठक की। उन्होंने सभी दलों को अंतिम मतदाता सूची की कॉपी सौंपी और उनसे इसका सूक्ष्म अवलोकन करने का आग्रह किया। डीएम ने यह भी कहा कि यदि कोई योग्य व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से छूट गया है तो वे संबंधित अधिकारियों के पास आवेदन जमा कराने में मदद करें।

जागरण संवाददाता, मुंगेर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें जिला के तीनों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतिम मतदाता सूची के हार्ड व सॉफ्ट कॉपी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया गया।

साथ ही अनुरोध किया गया की एक जुलाई 2025 के आधार पर 30 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक सूची का सूक्ष्मता से अवलोकन कर लें। अंतिम निर्वाचक सूची के गहन निरीक्षण के पश्चात यदि अभी भी किसी योग्य पात्र व्यक्ति का नाम अंतिम निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को प्ररूप-छह के साथ घोषणा पत्र प्रारुप-डी व आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीएलओ, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी या निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के यहां आवेदन जमा कराने में सहयोग करें।

तारापुर विधानसभा में 412 बूथ किसी भी योग्य निर्वाचक का नाम निर्वाचक सूची में न छूटे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने एक अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची की के संबंध में फिर जानकारी देते हुए बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के क्रम में 164-तारापुर विधानसभा में कुल बूथों की संख्या 412 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 171794, महिला मतदाताओं की संख्या 148760 जबकि थर्ड जेंडर के 9 कुल 320563 मतदाता हैं।

तीनों विधानसभा क्षेत्र में 1208 बूथ उसी प्रकार 165-मुंगेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 404 बूथों में 176751 पुरुष मतदाता, 156711 महिला मतदाता तथा 18 थर्ड जेंडर सहित कुल 333480 मतदाता हैं। जबकि 166-जमालपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 392 बूथों में 171549 पुरुष मतदाता, 149619 महिला मतदाता तथा 11 थर्ड जेंडर सहित कुल 321179 मतदाता है।

इस तरह तीनों विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 1208 बूथों में 520094 पुरुष मतदाता, 455090 महिला मतदाता, 38 थर्ड जेंडर सहित कुल 975222 मतदाता है। तीनों विधानसभा क्षेत्र में कुल 995676 मतदाता जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की विवरणी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के क्रम में 164-तारापुर विधानसभा में कुल बूथों की संख्या 412 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 176401, महिला मतदाताओं की संख्या 152389 जबकि थर्ड जेंडर के 10 कुल 328800 मतदाता है।