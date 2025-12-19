संवाददाता, जागरण. मुंगेर। मुंगेर विश्वविद्यालय अपने सभी पीजी विभागों तथा पीजी सेंटरों में पीजी सेमेस्टर-एक शैक्षणिक सत्र 2025-27 में नामांकन को लेकर नई सूचना प्रकाशित किया है। इसके अनुसार अब तक प्रकाशित तीन मेधा सूची के माध्यम से चयनित वैसे विद्यार्थी, जो किसी कारण से नामांकन नहीं ले पाए थे, वैसे विद्यार्थियों को अब दोबारा आवेदन करना होगा। वहीं इस सत्र में नामांकन के लिए चौथी मेधा सूची 21 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इसमें चयनित विद्यार्थियों के लिए नामांकन की प्रक्रिया 22 दिसंबर से शुरू की जाएगी। नामांकन के लिए दोबारा करना होगा आवेदन पीजी सेमेस्टर-एक में नामांकन को लेकर विश्वविद्यालय अबतक तीन मेधा सूची के आधार पर नामांकन प्रक्रिया संपन्न करा चुका है। ऐसे में इन तीनों मेधा सूची में शामिल ऐसे विद्यार्थी जो नामांकन नहीं पाए थे, उन्हें नामांकन कराने के लिए दोबारा आवेदन करना होगा। इसके तहत ऐसे विद्यार्थियों को 20 और 21 दिसंबर को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर 700 रुपये जमा करते हुए दोबारा आवेदन करना होगा।

- सूची में शामिल पर नामांकन नहीं कराने वाले को दोबारा करना होगा आवेदन

- 24 दिसंबर तक होगा नामांकन, बाद में संचालित की जाएगी पंजीयन प्रक्रिया



21 को प्रकाशित होगी चौथी मेधा सूची

विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित सूचना के अनुसार पीजी सेमेस्टर-एक में नामांकन के लिए चौथी मेधा सूची का प्रकाशन 21 दिसंबर रविवार को शाम पांच बजे तक किया जाएगा। इसके बाद 22 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत विद्यार्थियों को नामांकन के लिए 24 दिसंबर का समय दिया जाएगा।



अबतक 3078 ने कराया नामांकन

पीजी सेमेस्टर-एक में नामांकन को कुल 6115 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। वहीं अब तक तीन मेधा सूची के माध्यम से कुल 4256 विद्यार्थियों का चयन किया गया। इसके आधार पर अब तक कुल 3078 विद्यार्थियों ने नामांकन कराया। इसमें कला संकाय में 2386, विज्ञान संकाय में 588 तथा वाणिज्य संकाय में 102 विद्यार्थियों ने नामांकन कराया। वहीं दूसरी ओर कुल 3016 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इसमें कला संकाय में 2349, विज्ञान संकाय में 567 तथा वाणिज्य संकाय में 100 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है।