Munger News: अब टाउनशिप वाला नगर होगा मुंगेर, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर; जल्द शुरू होगी कवायद

राज्य सरकार ने मुंगेर सहित सभी नौ प्रमंडल को बड़ी सौगात दी है। प्रमंडल मुख्यालय में टाउनशिप होना बड़ी बात है। जनता ने जिस भरोसे से विकास पुरुष मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत किया है। सरकार गठन के बाद ही विकास की गति तेज हो गई है। पुरानी और नई चीनी मिल स्तित्व में आएगा। विकास की पथ पर राज्य बढ़ रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ेगा। एनडीए की सरकार की सोच सिर्फ विकास है। - सौरव निधि, प्रदेश महासचिव, जदयू

राज्य सरकार ने सभी नौ प्रमंडल मुख्यालयों, जिसमें मुंगेर भी शामिल है, को टाउनशिप के रूप में विकसित करने की ऐतिहासिक घोषणा की है। इसका मुंगेर सेवा मंच स्वागत करता है। गुरुग्राम जैसी आधुनिक इमारतें, आइटी पार्क, विश्वस्तरीय अस्पताल, विस्तृत सड़कें, ग्रीन बेल्ट, खेल परिसर, नए उद्योग और हजारों रोजगार यह योजना मुंगेर के चहमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। बिहार को नया विकास इंजन मिलेगा। - संजय बबलू, अध्यक्ष, मुंगेर सेवा मंच

बिहार सरकार का प्रमंडल मुख्यालयों विशेषकर मुंगेर को टाउनशिप के रूप में विकसित करने का निर्णय दूरदर्शी और ऐतिहासिक कदम है। यह पहल मुंगेर की पहचान को नई ऊंचाई देगीा। आधुनिक आवास, आईटी पार्क, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, ग्रीन बेल्ट, उद्योग और रोजगार के नए अवसर मुंगेर को भविष्य का विकसित शहरी केंद्र बनाएंगे। यह योजना न केवल क्षेत्रीय असंतुलन को कम करेगी, बल्कि बिहार की आर्थिक गति को भी तेज करेगी। - गोपाल शर्मा, सचिव, मुंगेर सेवा मंच

राज्य सरकार के इस निर्णय से मुंगेर का तेजी से विकास होगा। वर्तमान सरकार के नेतृत्व में मुंगेर में विकास के कई कार्य हुए। टाउनशिप विकसित करने के निर्णय से मुंगेर को नई पहचान मिलेगी। इससे मुंगेर के प्राचीन गौरव एक बार फिर से पुर्णजीवित होगा। आधुनिक उद्योग की स्थापना तथा नागरिक सुविधाओं के विकास से मुंगेर एक बार फिर से सामाजिक, आर्थिक रूप से मजबूत होगा। चैंबर ऑफ कॉमर्स सरकार की इस घोषणा का स्वागत करता है। - संतोष अग्रवाल, सचिव, चैंबर ऑफ कॉमर्स

टाउनशिप के विकास के लिए अलग से प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसमें डीएम अध्यक्ष होते हैं तथा नगर आयुक्त तथा सीओ सदस्य होते हैं। इसके विकास से जिले में आधारभूत संरचना के अलावा नागरिक सुृविधाओं का विकास होगा तथा आर्थिक गतिविधियां तेज होगी। सरकार स्तर पर नीति तय होने के बाद इसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कराया जाएगा ताकि स्थानीय नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। - निखिल धनराज निप्पणीकर, डीएम