    मुंगेर : हाई स्कूल में अचानक प्रश्नपत्र को लेकर आपस में भिड़ गईं छात्राएं, फिर हो गया यह नया नाटक

    By Shashikant Kumar Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:17 PM (IST)

    मुंगेर के धरहरा थाना क्षेत्र स्थित हाई स्कूल साढ़ा में प्रश्न पत्र को लेकर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस हिंसक झड़प में कई छात्र घायल हो गए, जि ...और पढ़ें

    स्कूल के बाहर मारपीट करते बच्चे. सौजन्य : इंटरनेट मीडिया

    संवाद सूत्र, धरहरा (मुंगेर)। मुंगेर के धरहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हाई स्कूल साढ़ा में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब छात्रों के बीच हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक रूप ले बैठा। परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते दो गुटों के बीच जमकर मारपीट में तब्दील हो गई। घटना में कई छात्र घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाई स्कूल साढ़ा में छात्रों के बीच हिंसक झड़प, कई घायल

    दशरथी और सारोबाग गांव से आने वाले छात्रों के बीच परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर पहले बहस हुई। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि धक्का-मुक्की शुरू हो गई और फिर लाठी-डंडों तथा हाथापाई का दौर चल पड़ा। मारपीट के दौरान छात्रों की चीख-पुकार से विद्यालय परिसर में दहशत फैल गई। भयभीत अन्य छात्र जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और विद्यालय प्रशासन मौके पर पहुंचे।

    परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर शुरू हुई कहासुनी, बढ़ गया विवाद


    शिक्षकों ने काफी मशक्कत के बाद छात्रों को शांत कराया और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद घायल छात्रों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार कुछ छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही धरहरा थाना पुलिस भी विद्यालय पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद शिक्षकों, छात्रों और स्थानीय लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली। प्रभारी थानाध्यक्ष प्रीतम कुमार ने बताया कि अब तक किसी भी पक्ष की ओर से लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

    सूचना के बाद पहुंची पुलिस, अभिभावकों के हस्तक्षेप पर शांत

    बावजूद इसके पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच कर रही है और तथ्यों को खंगाला जा रहा है। घटना के बाद अभिभावकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि विद्यालय परिसर में इस तरह की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। अभिभावकों ने दोषी छात्रों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं विद्यालय प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।