मुंगेर : हाई स्कूल में अचानक प्रश्नपत्र को लेकर आपस में भिड़ गईं छात्राएं, फिर हो गया यह नया नाटक

संवाद सूत्र, धरहरा (मुंगेर)। मुंगेर के धरहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हाई स्कूल साढ़ा में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब छात्रों के बीच हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक रूप ले बैठा। परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते दो गुटों के बीच जमकर मारपीट में तब्दील हो गई। घटना में कई छात्र घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हाई स्कूल साढ़ा में छात्रों के बीच हिंसक झड़प, कई घायल दशरथी और सारोबाग गांव से आने वाले छात्रों के बीच परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर पहले बहस हुई। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि धक्का-मुक्की शुरू हो गई और फिर लाठी-डंडों तथा हाथापाई का दौर चल पड़ा। मारपीट के दौरान छात्रों की चीख-पुकार से विद्यालय परिसर में दहशत फैल गई। भयभीत अन्य छात्र जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और विद्यालय प्रशासन मौके पर पहुंचे।

परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर शुरू हुई कहासुनी, बढ़ गया विवाद

शिक्षकों ने काफी मशक्कत के बाद छात्रों को शांत कराया और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद घायल छात्रों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार कुछ छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही धरहरा थाना पुलिस भी विद्यालय पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद शिक्षकों, छात्रों और स्थानीय लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली। प्रभारी थानाध्यक्ष प्रीतम कुमार ने बताया कि अब तक किसी भी पक्ष की ओर से लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।