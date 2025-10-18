मुंगेर में तस्करी का भंडाफोड़, दो शातिर तस्करों से पिस्टल और लाखों की नकदी जब्त

संवाद सहयोगी, मुंगेर। मुफस्सिल थाने की पुलिस ने छापेमारी कर मिर्जापुर बरदह गांव से दो हथियार तस्कार को सात पिस्टल, आठ मैगजीन, एक लाख 97 हजार नकद के साथ गिरफ्तार किया।

शुक्रवार को एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि मुफस्सिल थानाध्यक्ष विपीन कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि मिर्जापुर बरदह के मु. शाहीद के घर तस्करी के लिए हथियार छिपा कर रखा हुआ है।

थानाध्यक्ष विपीन कुमार ने इसकी सूचना एसपी को दी। एसडीपीओ अभिषेक आनंद के नेतृत्व में थानाध्यक्ष आसूचना इकाई के प्रभारी धीरेंद्र कुमार पाठक सहित पुलिस जवान ने चिंहित व्यक्ति के घर की घेराबंदी करते हुए घर में प्रवेश किया।

घर से एक व्यक्ति भागने का प्रयास किया, जवान ने उसे हिरासत में लिया। मु. शाहीद उर्फ बब्लू से भागने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कमरे के अंदर रखे पलंग के नीचे पिस्टल रखा है।

इस कारण डर से भाग रहे थे। एसपी ने बताया कि पुलिस ने तलाशी के क्रम में सात पिस्टल, आठ मैगजीन सहित नकद एक लाख 97 हजार रुपये बरामद किया गया। एसपी ने बताया कि घर से हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किया गया।