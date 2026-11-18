संवाद सहयोगी, धरहरा (मुंगेर)। मुंगेर जिले के लिए एक बेहद गर्व करने वाला क्षण सामने आया है। धरहरा प्रखंड के छोटे से गांव औड़ाबगीचा के रहने वाले होनहार एनसीसी कैडेट रवि कुमार अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश और बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे।

उनका चयन प्रतिष्ठित यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम (YEP) के तहत भूटान के लिए हुआ है। 9 बिहार बटालियन (भागलपुर ग्रुप) के सीनियर अंडर आफिसर (SUO) रवि की इस बड़ी उपलब्धि से उनके पैतृक गांव, परिवार और पूरे एनसीसी परिवार में जश्न का माहौल है।

कठिन चरणों को पार कर हासिल किया मुकाम रवि कुमार की यह सफलता किसी एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं है। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए चयनित होने से पहले उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लिखित परीक्षा, साक्षात्कार (Interview) और ग्रुप डिस्कशन (GD) जैसे कई कड़े और प्रतिस्पर्धी चरणों से गुजरना पड़ा।

अपनी प्रतिभा और अनुशासन के दम पर उन्होंने इन सभी बाधाओं को पार कर यह मुकाम हासिल किया है। भूटान में आयोजित होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान रवि वहां भारतीय संस्कृति, परंपरा, सभ्यता और देश के युवाओं की प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करेंगे।

कर्तव्य पथ से लेकर शूटिंग चैंपियनशिप तक का सफर रवि की उपलब्धियों का यह सिलसिला नया नहीं है। इससे पहले वे दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित रिपब्लिक डे कैंप (RDC) के लिए चयनित होकर गणतंत्र दिवस परेड में शानदार कदमताल कर चुके हैं। इसके अलावा, वे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में आयोजित 'इंटर डायरेक्टोरेट स्पोर्ट्स शूटिंग चैंपियनशिप-2026' में बिहार और झारखंड निदेशालय का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं।