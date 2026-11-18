संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। Tatkal Ticket Queue Process छठ महापर्व का अनुष्ठान पूरा होते ही अब परदेश लौटने की चिंता यात्रियों को सताने लगी है। घर-आंगन में चार दिनों तक छठी मइया की आराधना करने के बाद लोग रोजी-रोजगार की खातिर फिर महानगरों की राह पकड़ रहे हैं। मंगलवार को जमालपुर रेलवे स्टेशन पर इसी आपाधापी की तस्वीर दिखी।

प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भारी भीड़ है, तो तत्काल टिकट काउंटर के बाहर रात से ही लंबी कतार लग रही है। हर किसी की एक ही कोशिश है कि किसी तरह कन्फर्म टिकट मिल जाए और वह समय पर अपने काम पर लौट सके।

समझिए क्या है तत्काल टिकट के लिए नंबर लगाने की पूरी प्रक्रिया? तत्काल टिकट पाने के लिए जमालपुर स्टेशन पर यात्री एक अनोखी और आपसी सहमति वाली प्रक्रिया अपना रहे हैं: रात से ही काउंटर पर डेरा: टिकट की मारामारी को देखते हुए यात्री एक दिन पहले रात (करीब 11 बजे से ही) काउंटर के बाहर पहुंचकर अपनी जगह सुरक्षित कर लेते हैं और वहीं फर्श पर सोकर रात गुजारते हैं।

सुबह तैयार होती है क्रमवार सूची: सुबह टिकट काउंटर खुलने से पहले धक्का-मुक्की और हंगामे से बचने के लिए कतार में लगे यात्री आपसी सहमति से एक कागज पर नाम और क्रम संख्या (सीरियल नंबर) लिखकर सूची तैयार करते हैं और उसे काउंटर के पास दीवार पर चिपका देते हैं, ताकि क्रम के अनुसार ही टिकट कट सके।

असामाजिक तत्व फाड़ दे रहे सूची, CCTV लगाने की उठी मांग यात्रियों द्वारा तैयार की जा रही यह सूची अब विवाद की वजह भी बनने लगी है। बुधवार के तत्काल टिकट के लिए यात्रियों ने नाम और क्रम संख्या लिखकर सूची चिपकाई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद किसी ने उस सूची को फाड़ दिया। इससे रातभर जागकर नंबर सुरक्षित करने वाले यात्रियों में गहरा आक्रोश है। करीब दर्जनभर यात्रियों ने आरपीएफ और रेल प्रशासन से सूची चिपकाने वाले स्थान पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग की है, ताकि सूची से छेड़छाड़ करने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जा सके।

शुरुआती तीन यात्रियों के खिले चेहरे, चौथे-पांचवें नंबर पर टूटी उम्मीद घंटों इंतजार के बाद जब काउंटर खुलता है, तो शुरुआती चंद लोगों को ही कन्फर्म टिकट मिल पाता है। मंगलवार को पहले नंबर पर रहे जिज्ञासा कुमारी और मानव कुमार को जमालपुर से आनंद विहार जाने वाली विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कन्फर्म तत्काल टिकट मिल गया। दूसरे नंबर पर रहीं सुधा देवी को पटना से मुंबई के सीएसएमटी तक का कन्फर्म टिकट मिला, जबकि तीसरे नंबर पर रहे शहाबुद्दीन को जमालपुर से हावड़ा का कन्फर्म टिकट मिल गया।

लेकिन तीन यात्रियों की खुशी के बाद चौथे नंबर पर खड़े विजय कुमार की उम्मीद टूट गई। हावड़ा-जमालपुर सुपर एक्सप्रेस में उनका टिकट वेटिंग-28 पर पहुंच गया, जिससे उन्हें अमृतसर जाने की यात्रा को लेकर संशय है। पांचवें नंबर पर रहे प्रिंस कुमार को बशरतपुर जाने के लिए टिकट लेने पर वेटिंग-130 मिला, जिससे रातभर जागने के बावजूद उन्हें निराश होना पड़ा।

दूसरा तत्काल काउंटर खोलने की मांग छठ बाद लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन की ओर से सोमवार से शुरू की गई 03024 जमालपुर-हावड़ा अनारक्षित स्पेशल ट्रेन बड़ी राहत दे रही है। अनारक्षित ट्रेन होने से यात्रियों को तत्काल टिकट की मारामारी से निजात मिल रही है। सोमवार को जमालपुर से करीब 100 और बरियारपुर से लगभग 25 यात्रियों ने इस ट्रेन से सफर किया। यात्रियों ने ऐसी ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग की है।