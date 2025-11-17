Munger News: रेलवे अस्पताल में अब आम लोगों का भी इलाज, केंद्र सरकार ने पूर्व रेलवे को भेजा प्रस्ताव

संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। जमालपुर स्थित रेलवे अस्पताल में आने वाले समय में आम लोगों का इलाज संभव हो सकेगा। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। आम लोगों का भी इलाज हो सके यह प्रस्ताव केंद्र सरकार ने पूर्व रेलवे कोलकाता को भेजा है।

यहां आने वाले मरीजों से निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। जमालपुर का रेलवे अस्पताल मालदा रेल मंडल का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। ऐसा होने से मुंगेर के अलावा पड़ोसी जिले खगड़िया, लखीसराय और जमुई के लोगों को भी काफी फायदा होगा।

प्रधान मुख्य स्वास्थ्य निदेशक नटराजन बसप्पा ने बताया कि अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ किया जा रहा है। यहां रेलवे के अलावा निजी चिकित्सक भी बैठेंगे। सभी कवायद तेजी से चल रही है। रेलवे अस्पताल का भवन बन रहा है। यहां आधुनिक सुविधाएं होंगी।

भवन का निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है। नए भवन में एक ही छत के नीचे सभी तरह की जांच की सुविधाएं मिलेंगी। वर्तमान में मरीज के लिए अलग-अलग बिल्डिंग में बहुत से आवश्यक जांच एवं अन्य सुविधाएं हैं। जिस वजह से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अब आपरेशन थिएटर में एक्स-रे मशीन व कई और जांच मशीनें की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि जब तक यहां आधारभूत संरचना को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक भारी चिकित्सकों को यहां आने के लिए प्रेरित कर पाना संभव नहीं है।

पूर्व में यहां सिविलियन का भी इलाज निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ हो जाता था। तो लगभग सात आठ वर्षो से चिकित्सकों की कमी अत्यधिक सुविधाओं एवं संसाधनों की कमी की वजह से यह सुविधा बंद कर दी गई थी।