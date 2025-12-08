Language
    मुंगेर में टला बड़ा रेल हादसा: तार में फंसा इंजन का पेंटो­ग्राफ, दो घंटे तक परिचालन ठप

    By Rajnish KumarEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:41 AM (IST)

    मुंगेर में एक बड़ी रेल दुर्घटना टल गई। इंजन का पेंटोग्राफ बिजली के तार में फंस गया, जिससे लगभग दो घंटे तक रेल यातायात बाधित रहा। रेलवे कर्मचारियों ने ...और पढ़ें

    तार निकालते रेलवे कर्मचारी। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। जमालपुर–भागलपुर रेलखंड पर सोमवार की सुबह एक बड़ा हादसा टल गया, जब शंटिंग के दौरान एक इंजन का पेंटो­ग्राफ (ओएचई) अचानक ओवरहेड विद्युत तार से उलझ कर फंस गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसकी सूचना स्टेशन को दी गई।

    ओवर हेड वायर की बिजली काट दी गई। रेल सेक्शन पर परिचालन तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया। घटना सुबह 5:35 बजे की है। बताया गया कि पांच नंबर लाइन से 22254 इंजन शंटिंग कार्य के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक पेंटो ओएचई तार में फंस गया। यदि समय रहते बिजली सप्लाई नहीं काटी जाती, तो बड़ा हादसा हो सकता था।

    घटना के बाद तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त हिस्से की जांच शुरू की। रेल परिचालन ठप होने से अप और डाउन दोनों लाइनों पर कई ट्रेनें प्रभावित हुईं। यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। कई गाड़ियां अपने निर्धारित देरी से जमालपुर पहुंचीं।

    इसी क्रम में जयनगर से हावड़ा जा रही 13032 डाउन एक्सप्रेस एक नंबर प्लेटफार्म के पश्चिमी छोर पर खड़ी रही।तकनीकी टीम द्वारा ओएचई तार को दुरुस्त करने और पेंटो को अलग करने का काम लगभग दो घंटे तक चलता रहा।

    स्थिति सामान्य होने के बाद सुबह 7:45 बजे एक नंबर लाइन से रेल परिचालन पुनः शुरू किया गया। रेल अधिकारियों ने बताया कि समय रहते सतर्कता बरतने से बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा नुकसान अधिक हो सकता था। दो पैसेजर सहित तीन एक्सप्रेस विलंब हुई।