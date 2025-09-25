Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CM Nitish Munger Visit: 4 अक्टूबर को मुंगेर आएंगे सीएम नीतीश कुमार, मदर डेयरी का करेंगे शिलान्यास, तैयारी में जुटी प्रशासन

    By Raj Sinha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:45 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 4 अक्टूबर को मुंगेर में संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने गोल्फ ग्राउंड जेएसए ग्राउंड और बियाड़ा की जमीन का निरीक्षण किया। हेलीपैड सभा स्थल की सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बियाड़ा में मदर डेयरी का शिलान्यास करेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    4 अक्टूबर को सीएम नीतीश का संभावित दौरा, तैयारी में जुटा प्रशासन। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 4 अक्टूबर को मुंगेर में संभावित दौरा है। मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है।

    इस क्रम में गुरुवार को जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर, पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद, एडीएम , उप विकास आयुक्त अजीत कुमार, सदर अनुमंडल अधिकारी कुमार अभिषेक, एसडीपीओ अभिषेक आनंद सहित अन्य अधिकारियों ने गोल्फ ग्राउंड, जेएसए ग्राउंड, बियाडा की जमीन का निरीक्षण किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान उनके साथ वरीय उपमुख्य यांत्रिक अभियंता (क्रेन) प्रीतम कुमार भी मौजूद थे। डीएम ने सबसे पहले गोल्फ ग्राउंड का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने दो हेलीपैड निर्माण के लिए जगह देखा।

    इसके बाद सभा स्थल के जेएसए ग्राउंड पहुंचकर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण के हर पहलुओं की बारीकी से जानकारी लेते हुए रेलवे के अधिकारियों को भी प्रवेश व निकासी द्वार के संबंध में कई दिशा निर्देश दिया।

    डीएम ने स्पष्ट कहा कि पार्किंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि यातायात प्रभावित न हो। इसके अलावा, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों को भी बेहतर व्यवस्था मिल सके। इससे जुड़े हर बिंदुओं का ख्याल रखें।

    एसपी ने भी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सदर एसडीपीओ को कई प्रकार के दिशा निर्देश दिया। इसके बाद अधिकारियों का काफिला बियाड़ा पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री मदर डेयरी का शिलान्यास करेंगे।

    अधिकारियों ने हेलीपैड से लेकर सभा स्थल के साथ ही बियाड़ा की जमीन तक बैरिकेडिंग और सुरक्षा को लेकर हर बिंदु पर निगरानी करने का निर्देश दिया। आम लोगों को कोई परेशानी ना हो इसको देखते हुए सारी व्यवस्था की जाए।

    इस मौके पर जदयू नेता सोनू मंडल, अमर शक्ति, जमालपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार एवं ईस्ट कॉलोनी थाना अध्यक्ष संजीत कुमार भी थे।