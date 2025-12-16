Language
    Munger News: मुंगेर में दर्दनाक हादसा, थ्रेशर मशीन में फंसने से मजदूर की मौत

    By Manish kumarEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:14 PM (IST)

    मुंगेर में एक दुखद घटना में, एक मजदूर की थ्रेशर मशीन में फंसने से मौत हो गई। यह हादसा मुंगेर जिले में हुआ, जिससे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की ...और पढ़ें

    मुंगेर में दर्दनाक हादसा, थ्रेशर मशीने में फंसने से मजदूर की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, मुंगेर। तारापुर थाना क्षेत्र के खैरा पंचायत अंतर्गत भगलपुरा गांव के इंदिरा नगर निवासी मजदूर संजीव पासवान (25) की थ्रेशर मशीने में फंस जाने से मौत हो गई। बताया गया कि मंगलवार की देर शाम इंदिरा नगर के पास ही धान की थ्रेशिंग की जा रही थी।

    इस दौरान संजीव पासवान का एक हाथ थ्रेशर के अंदर चला गया। इसके बाद थ्रेशर ने उसके आधे शरीर को अंदर खींच लिया। ऐसे में थ्रेशर के अंदर के चले जाने से उसकी मौत हो गई।

    इस घटना की जानकारी मिलने पर तारापुर पुलिस मौके पर पहुंच कर मामले की जांच में जुट गई है। इधर, घटनास्थल पर ग्रामीणों की काफी भीड़ जमा हो गई।

    दूसरी ओर, मृतक के स्वजनों में माहौल गमगीन हो गया। समाचार लिखे जाने तक शव को थ्रेशर से बाहर नहीं निकाला जा सका है। पुलिस घटनास्थल पर लोगों को शांत कराने तथा पूरी जानकारी लेने में लगी हुई है।