मुंगेर में 24 नवंबर को मनेगा 'सुशासन दिवस-नीतीश संवाद', जदयू ने कसी कमर, कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी

संवाद सहयोगी, मुंगेर। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के सुशासन और विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जदयू द्वारा आगामी 24 नवंबर को 'सुशासन दिवस नीतीश संवाद' का भव्य आयोजन किया जाएगा।

इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और बेहद सफल बनाने के लिए मंगलवार को मुंगेर जिला जदयू कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।

जिलाध्यक्ष सौरभ निधि की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा की गई और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रखंड और प्रकोष्ठ स्तर पर 17 से 19 नवंबर तक होंगी बैठक

बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विधान पार्षद सह सुशासन दिवस कार्यक्रम के प्रभारी विजय कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम को सफल और प्रभावी बनाने के लिए संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी और जमीनी कार्यकर्ता को पूरी सक्रियता के साथ जुटना होगा।

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि 17 से 19 नवंबर तक जिले के सभी प्रखंडों, नगर क्षेत्रों और विभिन्न प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में बैठकें आयोजित करें। इन बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा से अवगत कराया जाएगा और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।