मुंगेर सदर अस्पताल में लिफ्ट बीमार, उद्घाटन के बाद 35 बार खराब हुईं लिफ्ट, मरीजों के लिए सीढ़ियां ही सहारा

संवाद सहयोगी, मुंगेर। Munger Sadar Hospital Lift Breakdown: मुंगेर स्थित मॉडल सदर अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को आधुनिक व बेहतर सुविधाएं देने के तमाम प्रशासनिक दावे खोखले साबित हो रहे हैं।

बुजुर्गों, महिलाओं और विशेष रूप से दिव्यांगों की सुगम आवाजाही के लिए अस्पताल में स्थापित की गईं दोनों लिफ्ट खुद गंभीर रूप से 'बीमार' पड़ चुकी हैं। स्थिति यह है कि शुभारंभ के बाद से लेकर अब तक ये लिफ्टें करीब 35 बार खराब हो चुकी हैं, और गत शनिवार से दोनों पूरी तरह ठप पड़ी हैं।

मरीजों की इस गंभीर समस्या का सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते जिन्हें एक मंजिल चढ़ना भी दूभर है, उन्हें मजबूरन जान जोखिम में डालकर सीढ़ियों के सहारे वार्डों तक पहुंचना पड़ रहा है। बुजुर्गों और गंभीर मरीजों की बढ़ गई दुश्वारियां सोमवार को अस्पताल की इस बदहाल व्यवस्था की कलई तब खुली, जब सीताकुंड डीह निवासी बुजुर्ग महिला शांति देवी अपने बीमार स्वजन से मिलने अस्पताल की दूसरी मंजिल पर पहुंचीं। जब वह लिफ्ट के पास गईं, तो पता चला कि लिफ्ट खराब है। इसके बाद मजबूरन उन्हें सीढ़ियों का ही सहारा लेना पड़ा।

अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मियों की मानें तो स्थिति यह है कि लिफ्ट हर पांच दिन पर किसी न किसी तकनीकी खराबी के कारण बंद हो जाती है। बार-बार इसकी मरम्मत तो कराई जाती है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है।

सवाल यह उठ रहा है कि जब एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी सीढ़ियां चढ़ना चुनौती बन जाए, तो कोई गंभीर मरीज, गर्भवती महिला या बुजुर्ग आखिर कैसे दूसरी-तीसरी मंजिल तक पहुंच पाएगा? रखरखाव एजेंसी की भूमिका पर सवाल, सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश सदर अस्पताल में लाखों रुपये खर्च कर लिफ्ट लगाने का मूल उद्देश्य यही था कि मरीजों और उनके परिजनों को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने में किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन दोनों लिफ्टों के लगातार बंद रहने से यह पूरा उद्देश्य ही बेकार साबित हो रहा है।