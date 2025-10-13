Munger News: चुनाव से पहले बढ़ी 'मेड इन मुंगेर' की डिमांड, सात दिनों में पकड़ी गई सात मिनी गन फैक्ट्री

संवाद सहयोगी, मुंगेर। विधानसभा चुनाव की पटकथा लिख दी गई है। मुंगेर में छह नवंबर को पहले चरण में मतदान है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए प्रशासनिक तैयारियां भी पुख्ता है, इसके बाद भी चुनाव में खलल डालने के लिए असमाजिक तत्व भी अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वर्चस्व बनाने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में मुंगेर में निर्मित अवैध हथियार की डिमांड बढ़ गई है। राज्य के कई जिलों से असमाजिक तत्व हथियार खरीदने के लिए मुंगेर पहुंच रहे हैं। आचार संहिता लगने के बाद भी पुलिस सक्रिय हो गई है। डेढ़ माह से न के बराबर मिनी गन फैक्ट्रियां पकड़ा रही थीं। लेकिन, छह अक्टूबर से लेकर 12 तक पुलिस ने सात मिनी गन फैक्ट्रियां पकड़ी है। हथियार बेचने और बनाने मामले में संलिप्त 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 23 हथियार भी बरामद हुआ है।

एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि एक सप्ताह में हथियार बनाने वालों को पकड़ा गया है। चिह्नित जगहों पर पुलिस नजर रख रही है। दरअसल, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव या फिर पंचायत चुनाव मुंगेर के अवैध हथियारों की मंडी में काफी तेजी आ जाती है।