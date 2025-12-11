जमालपुर-भागलपुर-किऊल रेलखंड पर अपग्रेड होगा ट्रैक, रेलवे ने की ब्लॉक की तैयारी; कई ट्रेनों पर असर

Language
    By Raj Sinha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 04:32 PM (IST)

    जमालपुर का डायमंड क्रॉसिंग स्लीपर। जागरण

    संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। जमालपुर-भागलपुर-किऊल रेलखंड पर भविष्य में हाई स्पीड ट्रेन चलाने की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए रेलवे लगातार ट्रैक और तकनीकी ढांचे को अपग्रेड कर रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार की रात 10.40 बजे से 1:40 बजे तक तीन घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। यह ब्लॉक रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर स्थित सेंट्रलाइज्ड रूट रिले इंटरलॉकिंग (सीआरआरआई) के पास समीप डायमंड क्रॉसिंग स्लीपर के रिन्यूअल कार्य के लिए लिया जा रहा है।

    रेल अधिकारियों के अनुसार, डायमंड क्रॉसिंग के नजदीक स्थित प्वाइंट से संबंधित हिस्सों का रिन्यूअल किया जाएगा, ताकि भविष्य में हाई स्पीड ट्रेनों के चलने में किसी प्रकार की बाधा न आए। इस दौरान एमएफआई मशीन द्वारा प्वाइंट पर टेंपिंग का काम किया जाएगा, इससे ट्रैक की मजबूती और स्थिरता बढ़ेगी।

    इसी तरह जमालपुर-मुंगेर रेलखंड पर भी सीएसएम मशीन के माध्यम से बिंदु संबंधित कार्य किए जाएंगे। रेलवे का कहना है कि सेफ्टी के मद्देनजर इन स्थानों पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि हाई स्पीड रेल के लिए ट्रैक की गुणवत्ता और तकनीकी मानक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।

    इधर, उल्लेखनीय है कि विगत शनिवार को पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देउस्कर ने अपने दो दिवसीय जमालपुर दौरे के दौरान सबसे पहले इसी निरीक्षण प्वाइंट का जायजा लिया था। उन्होंने फुट ओवर ब्रिज से ट्रैफिक व्यवस्था और प्वाइंट की स्थिति का अवलोकन कर अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए थे।

    महाप्रबंधक ने ट्रैक की मजबूती, सुरक्षा और आगामी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा था। दूसरे डिवीजन में हाल ही में हुई डिरेलमेंट की घटना के बाद रेलवे और अधिक सतर्क हो गया है। ट्रेनों के सुचारू संचालन और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऑपरेटिंग विभाग सभी आवश्यक तैयारियों में जुटा हुआ है।

    अधिकारियों का कहना है कि ट्रैक और इंटरलॉकिंग सिस्टम को हाई स्टैंडर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि भविष्य में इस रेलखंड पर हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन सहजता और सुरक्षा के साथ किया जा सके।

    गार्डर चढ़ाने और ट्रैक मरम्मत का काम

    मालदा रेल मंडल के जमालपुर व रतनपुर स्टेशन के बीच रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के गार्डर चढ़ाने तथा धरहरा, धनौरी और जमालपुर स्टेशनों पर ट्रैक के रख-रखाव कार्य को लेकर रेलवे ने बड़ा परिचालन बदलाव किया है। इसको लेकर जमालपुर-रतनपुर खंड और जमालपुर-किऊल खंड पर सात से 22 दिसंबर तक आंशिक रूप से यातायात प्रभावित रहेगा।

    रेल मंडल की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार इस अवधि में कई ट्रेनों के परिचालन समय में बदलाव किया गया है, जबकि दो पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरह रद कर दिया गया है। बताया कि आरओबी के गार्डर चढ़ाने का कार्य तकनीकी रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं, ट्रैक मरम्मत और मशीन पैकिंग जैसे कार्य भी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित अवधि में पूरे किए जाएंगे।

    रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले संबंधित ट्रेन की समय-सारणी और संचालन स्थिति की जानकारी अवश्य ले लें, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके। इन 15 दिनों के काम में यात्रियों को हल्की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

    रद रहने वाली ट्रेन

    • 73425/73426 जमालपुर-किउल-जमालपुर पैसेंजर 21 दिसबंर तक नहीं चलेगी।

    समय बदल कर चलेंगी

    • 73435 भागलपुर-जमालपुर पैसेंजर (12व 13 दिसंबर) को भागलपुर से 75 मिनट विलंब से चलेगी।
    • 73435 भागलपुर-जमालपुर पैसेंजर (14 दिसंबर को) भागलपुर से 30 मिनट विलंब से चलेगी।

    नियंत्रित कर चलने वाली गाड़ियां

    • 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस (12,13,व 21) नियंत्रित कर चलेगी
    • 15743 बालुरघाट-भटिंडा फरक्का एक्सप्रेस (12,व 21 दिसंबर)
    • 15733 बालुरघाट-भटिंडा फरक्का एक्सप्रेस (12 व 13 दिसंबर)
    • 13415 मालदा टाउन-पटना एक्सप्रेस ( 12दिसंबर)
    • 15554 जयनगर – भागलपुर एक्सप्रेस (13 दिसंबर को)