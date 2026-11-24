संवाद सहयोगी, मुंगेर। खेती से अच्छी आमदनी की चाहत रखने वाले किसानों के लिए केले की खेती एक बेहतर विकल्प बन सकती है।

मुंगेर की मिट्टी और जलवायु केले की खेती के अनुकूल है। इसके बावजूद जिले के अधिकांश किसान अब भी धान और गेहूं की पारंपरिक खेती तक सीमित हैं।

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि किसान पारंपरिक फसलों के साथ केले की खेती अपनाएं तो कम समय में बेहतर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। एक बीघा जमीन में केले की खेती से सालाना एक से डेढ़ लाख रुपये तक की आमदनी संभव है।