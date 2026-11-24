संवाद सहयोगी, लखीसराय। शहर से सटे ग्रामीण इलाके के बालगुदर, नीरपुर, गोविंदबीघा, कोरिया और दामोदरपुर मौजे को नगर परिषद लखीसराय क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

सोमवार को नगर परिषद के प्रशासनिक भवन में सभापति अरविंद पासवान की अध्यक्षता में हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया।

इसके तहत सात अक्टूबर 2009 को तत्कालीन सभापति सीमा कुमारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पारित संकल्प के अनुसार पांचों मौजों को नगर परिषद क्षेत्र में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

बालगुदर मौजा थाना नंबर 134, नीरपुर मौजा थाना नंबर 135, गोविंदबीघा मौजा थाना नंबर 131, कोरिया मौजा थाना नंबर 129 और दामोदरपुर मौजा थाना नंबर 89 के अंतर्गत आता है।

बैठक में 9 नवंबर को हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों का संपुष्टिकरण भी किया गया।

खर्च का ब्यौरा मांगने पर बहस

नगर परिषद के अधीन विद्यापीठ चौक और बाइपास बस स्टैंड की बंदोबस्ती कराने का निर्णय लिया गया। इसके लिए जल्द ही निविदा निकाली जाएगी।

वहीं, छठ घाटों पर कराए गए कार्यों के भुगतान को लेकर बैठक में सभापति और उपसभापति के बीच तीखी बहस हो गई।

सभापति अरविंद पासवान ने नगर परिषद क्षेत्र के सभी छठ घाटों पर कराए गए कार्यों की राशि का भुगतान करने का प्रस्ताव रखा। इस पर उपसभापति शिवशंकर राम ने छठ घाटों पर खर्च की गई राशि का ब्योरा मांगा।

सभापति ने इस संबंध में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से जानकारी लेने की बात कही। इस पर उपसभापति ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जब कार्यालय को छठ पर्व में हुए खर्च की जानकारी ही नहीं है तो भुगतान की स्वीकृति कैसे दी जा सकती है।

इसके बाद दोनों के बीच बहस तेज हो गई और उपसभापति बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। बाद में सभापति ने छठ पर्व में हुए खर्च के भुगतान की स्वीकृति देते हुए कार्यालय के बड़ा बाबू को पूरी जानकारी उपसभापति को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।