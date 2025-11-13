Language
    Munger Election RESULT 2025: मुंगेर की 3 सीटों के नतीजे, सुबह 8 बजे से तारापुर, मुंगेर और जमालपुर के मतों की गिनती

    By Rajnish Kumar Edited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:08 PM (IST)

    Munger Election RESULT 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना शुक्रवार को हो रही है। तारापुर, मुंगेर व जमालपुर विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना एक ही केंद्र आरडी एंड डीजे कालेज में की जाएगी। तारापुर में 30 राउंड, मुंगेर का 29 राउंड और जमालपुर में 28 राउंड में मतगणना संपन्न होगी। तारापुर सीट से बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मतों की गिनती के लिए सुरक्षा के पुखता प्रबंध किए गए हैं।

    Munger Election RESULT 2025: मुंगेर की 3 सीटों तारापुर, जमालपुर और मुंगेर के नतीजे शुक्रवार, 14 नवंबर को घोषित किए जा रहे हैं।

    संवाद सूत्र, मुंगेर। Munger Election RESULT 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना शुक्रवार को हो रही है। डीएम ने बताया कि तारापुर, मुंगेर व जमालपुर विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना एक ही केंद्र पर की जाएगी। तारापुर में 30 राउंड, मुंगेर का 29 राउंड और जमालपुर में 28 राउंड में मतगणना संपन्न होगी। मतों की गिनती को लेकर मुंगेर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

    शुक्रवार 14 नवंबर को आरडी एंड डीजे कालेज स्थित वज्रगृह में मतगणना का काम संपन्न कराया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर व पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने गुरुवार को मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था, मतगणना कक्ष की तैयारी और समुचित व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की।

    मगणना स्थल के निरीक्षण के बाद दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने मतगणना कार्य में लगे सभी पदाधिकारियों के साथ ब्रीफिंग बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर अपर समाहर्ता मनोज कुमार, भू अर्जन पदाधिकारी पंकज कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रंजन सभी आरओ और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे।

    3 विधानसभा सीटों की मतगणना आज, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

    मुंगेर जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना शुक्रवार को आरडी एंड डीजे कालेज परिसर में होगी। मतगणना को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि मतगणना केंद्र और आसपास के क्षेत्रों में 500 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसमें केंद्रीय बल, बिहार पुलिस और बीएसएपी के जवान शामिल हैं। मतगणना के पूर्व गुरुवार को सुरक्षा बलों के बीच टियर गैस, पानी की बौछार और लाठी चार्ज की माकड्रिल कराया गया।

    एसपी ने बताया कि मतगणना केंद्र के अंदर केवल अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके लिए अलग-अलग गेट बनाए गए हैं। सरकारी कर्मियों के प्रवेश के लिए मुख्य द्वार से अलग मार्ग निर्धारित किया गया है, वहीं अभिकर्ताओं के प्रवेश के लिए विशेष गेट तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र में किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन या इलेक्ट्रानिक उपकरण लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी।

    सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू

    मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी। प्रत्येक मतगणना टेबल पर आवश्यक व्यवस्था की गई है और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे परिसर की निगरानी की जाएगी। सभी थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार गश्ती करने के निर्देश दिया गया है। इसके अलावा क्यूआरटी को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसपी ने स्पष्ट किया कि विधि-व्यवस्था में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। प्रशासन ने अपील की है कि मतगणना के परिणाम को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना न फैलाएं।