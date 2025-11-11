Language
    Munger Election Result 2025: 14 नवंबर को होगी मतों की गिनती, खुलेगा किस्मत का पिटारा

    By Rajnish Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 04:25 PM (IST)

    मुंगेर में 2025 के चुनाव परिणामों का इंतजार है। 14 नवंबर को मतगणना होगी, जिसके लिए जिला निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि इस दिन उनकी किस्मत का फैसला होगा। देखना यह है कि जनता किस पर भरोसा जताती है।

    14 नवंबर को होगी मतों की गिनती, खुलेगा किस्मत का पिटारा

    संवाद सूत्र, मुंगेर। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र मुंगेर, तारापुर और जमालपुर की होने वाली मतगणना को लेकर मुंगेर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर व पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने संयुक्त रूप से आरडी एंड डीजे कालेज स्थित वज्रगृह का निरीक्षण किया।

    इस दौरान दोनों अधिकारियों ने मतगणना स्थल पर की गई सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी प्रबंधों का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने वज्रगृह में रखी गई ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा की स्थिति की जानकारी ली।

    उन्होंने तैनात सुरक्षाकर्मियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की और उन्हें सतर्क रहने का निर्देश दिया। विधानसभा वार 14-14 टेबल मतगणना के लिए लगाए गए हैं। डीएम ने कहा कि ईवीएम पूरी तरह सील की गई है और 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रखी गई है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मतगणना के दिन भीड़ नियंत्रण, प्रवेश व्यवस्था और मीडिया के लिए निर्धारित क्षेत्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी निप्पाणीकर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह एक नियमित निरीक्षण था, ताकि मतगणना से पहले सभी व्यवस्थाओं का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके।

    उन्होंने कहा कि दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में अन्य जिलों में संपन्न हो गया है और अब 14 नवंबर को मुंगेर सहित अन्य जिलों में मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि वज्रगृह में सुरक्षा के तीन घेरों वाली व्यवस्था की गई है। सबसे बाहरी घेरे में जिला पुलिस बल तैनात रहेगा, दूसरे घेरे में सशस्त्र बलों की मौजूदगी रहेगी।

    पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने कहा कि मतगणना के दिन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बल की तैनाती की जाएगी। उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति बिना अधिकृत पास के मतगणना स्थल में प्रवेश न कर सके।

    उप निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रंजन सहित जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने विश्वास जताया कि मतगणना प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न होगी।

    जिला प्रशासन ने मतगणना के दौरान आम जनता और समर्थकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और परिणामों की घोषणा आधिकारिक माध्यमों से ही प्राप्त करें। मुंगेर में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतगणना सुनिश्चित करने को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है।