    Munger Election 2025 Voting: मुंगेर में मतदान आज, 39 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद, फैसला 14 को

    By Rajnish Kumar Edited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 02:31 AM (IST)

    Munger Chunav 2025 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 6 नवंबर को मुंगेर जिले की तीन सीटों तारापुर, मुंगेर और जमालपुर में मतदान गुरुवार को हो रहा है। इससे पूर्व बुधवार की देर रात तक मतदाताओं के गोलबंदी को लेकर अलग-अलग पार्टी कार्यकर्ताओं का संपर्क अभियान देर रात तक चलता रहा। वहीं शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव को लेकर पुलिस व प्रशासन के पदाधिकारी अपनी अपनी जिम्मेवारियों के साथ कार्यस्थल पर डटे हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती बूथों पर की गई है।

    Munger Chunav 2025 Voting: बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में मुंगेर में आज वोट डाले जा रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, मुंगेर। Munger Chunav 2025 Voting मुंगेर जिले में विधानसभा चुनाव के लिए तारापुर, मुंगेर और जमालपुर सीटों पर मतदान गुरुवार को होगा। इससे पूर्व बुधवार की देर रात तक मतदाताओं के गोलबंदी को लेकर अलग-अलग पार्टी कार्यकर्ताओं का संपर्क अभियान देर रात तक चलता रहा। वहीं शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। पुलिस व प्रशासन के पदाधिकारी अपनी अपनी जिम्मेवारियों के साथ कार्यस्थल पर पहुंच चुके हैं । केंद्रीय सुरक्षा बलों की ओर से क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी किया गया है।

    मुंगेर की तीनों विधानसभा क्षेत्र में 39 दलीय निर्दलीय प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। इधर, तारापुर से बसपा और मुंगेर से जनसुराज के प्रत्याशियों ने आखिरी वक्त पर भाजपा को समर्थन कर दिया है। हालांकि, इनकी किस्मत का फैसला 14 नवंबर को होगा। प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई है। मतदान कर्मियों को चुनाव सामग्री आवंटित कर दिया गया है। तीनों विधानसभा मुंगेर, तारापुर और जमालपुर में बूथों की संख्या बढ़ी है।

    बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तुलना में इस बार 174 मतदान केंद्र ज्यादा बने हैं। 2020 में कुल 1034 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस बार इसकी संख्या बढ़कर 1208 हो गई है। 9 लाख 96 हजार 889 मतदाता मतदाधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले का तारापुर सीट सबसे हाट सीट माना जा रहा है। यहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भाजपा के प्रत्याशी हैं। इनका मुकाबला राजद प्रत्याशी अरुण कुमार साह से है। यहां सम्राट चौधरी का पलरा भारी दिख रहा है।

    मुंगेर विधानसभा से इस बार भाजपा ने अपने जीते प्रत्याशी प्रणव कुमार की जगह कुमार प्रणय को मैदान में उतारा है। यहां से राजद ने अविनाश कुमार विद्यार्थी से भाजपा का मुकाबला है। यहां कड़ा मुकाबला है। जीत-हार का अंतर कम वोटों से होगा। जमालपुर विधानसभा में पूर्व मंत्री शैलेश कुमार की जगह जदयू ने पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल के पुत्र नचिकेता को मैदान में उतारा है। शैलेश कुमार जदयू से बागी होकर निर्दलीय मैदान में है। वहीं, महागठबंधन ने यह सीट कांग्रेस से छिनकर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को दी है।

    चप्पे-चप्पे पर जवान, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ड्राेन से मानिटरिंग

    मुंगेर : चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। पुलिस और बीएएसपी के साथ साथ अर्द्धसैनिक बल के जवानों को चप्पे-चप्पे पर तैनात किया गया है, ताकि मतदाता निर्भिक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के लिए सेंक्टर, जोनल, सुपर जोनल और थाना स्तर पर क्यूआरटी का गठन किया गया है। जो 24 घंटे सक्रिय रहेगी इन टीमों का काम किसी भी आपात स्थिति में तत्काल मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित करना होगा। एसपी ने बताया कि जिले के सभी 1208 मतदान केंद्रों पर स्थायी पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और लगातार गश्ती दल तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी या हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदान सामग्री ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, जिससे प्रत्येक वाहन की लोकेशन रियल टाइम में मानिटर की जा सकेगी। साथ ही वाहनों के सुगम आवागमन के लिए यातायात की अलग व्यवस्था की गई है, ताकि पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री लेकर जाने और लौटने में कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन ने अब तक 145 असामाजिक तत्वों पर सीसीए की कार्रवाई कर उन्हें जिला बदर किया है। वहीं 3500 लोगों से शांति भंग की आशंका में बांड भरवाया गया है और 800 वारंटियों के मामलों का निष्पादन किया गया है। जिले में पहली बार 100 प्रतिशत लाइसेंसी हथियार जमा करवाए गए हैं। जिले में कुल 1541 लाइसेंसी हथियारधारी हैं, जिन सभी ने अपने हथियार थानों में जमा किए हैं। 20 कंपनी अर्द्धसैनिक बल लगाए गए हैं। गंगा में गश्ती के लिए एनडीआरएफ के आठ वोट पर जवान गश्ती करेंगे। किसी तरह गड़बड़ होने की सूचना मिलने पर तत्काल सरकारी नंबर पर संपर्क करें।