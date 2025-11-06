Munger Election 2025 Voting: मुंगेर में मतदान आज, 39 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद, फैसला 14 को

जागरण संवाददाता, मुंगेर। Munger Chunav 2025 Voting मुंगेर जिले में विधानसभा चुनाव के लिए तारापुर, मुंगेर और जमालपुर सीटों पर मतदान गुरुवार को होगा। इससे पूर्व बुधवार की देर रात तक मतदाताओं के गोलबंदी को लेकर अलग-अलग पार्टी कार्यकर्ताओं का संपर्क अभियान देर रात तक चलता रहा। वहीं शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। पुलिस व प्रशासन के पदाधिकारी अपनी अपनी जिम्मेवारियों के साथ कार्यस्थल पर पहुंच चुके हैं । केंद्रीय सुरक्षा बलों की ओर से क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी किया गया है।

मुंगेर की तीनों विधानसभा क्षेत्र में 39 दलीय निर्दलीय प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। इधर, तारापुर से बसपा और मुंगेर से जनसुराज के प्रत्याशियों ने आखिरी वक्त पर भाजपा को समर्थन कर दिया है। हालांकि, इनकी किस्मत का फैसला 14 नवंबर को होगा। प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई है। मतदान कर्मियों को चुनाव सामग्री आवंटित कर दिया गया है। तीनों विधानसभा मुंगेर, तारापुर और जमालपुर में बूथों की संख्या बढ़ी है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तुलना में इस बार 174 मतदान केंद्र ज्यादा बने हैं। 2020 में कुल 1034 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस बार इसकी संख्या बढ़कर 1208 हो गई है। 9 लाख 96 हजार 889 मतदाता मतदाधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले का तारापुर सीट सबसे हाट सीट माना जा रहा है। यहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भाजपा के प्रत्याशी हैं। इनका मुकाबला राजद प्रत्याशी अरुण कुमार साह से है। यहां सम्राट चौधरी का पलरा भारी दिख रहा है।

मुंगेर विधानसभा से इस बार भाजपा ने अपने जीते प्रत्याशी प्रणव कुमार की जगह कुमार प्रणय को मैदान में उतारा है। यहां से राजद ने अविनाश कुमार विद्यार्थी से भाजपा का मुकाबला है। यहां कड़ा मुकाबला है। जीत-हार का अंतर कम वोटों से होगा। जमालपुर विधानसभा में पूर्व मंत्री शैलेश कुमार की जगह जदयू ने पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल के पुत्र नचिकेता को मैदान में उतारा है। शैलेश कुमार जदयू से बागी होकर निर्दलीय मैदान में है। वहीं, महागठबंधन ने यह सीट कांग्रेस से छिनकर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को दी है।