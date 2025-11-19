Language
    Munger DM News: काम की धीमी रफ्तार, एक्शन में डीएम; बुडको के अधिकारियों का वेतन रोका

    By Manish Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:45 PM (IST)

    मुंगेर के जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बुडको के अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। डीएम ने सभी विभागों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस कार्रवाई का उद्देश्य जिले में विकास कार्यों को गति देना है।

    जागरण संवाददाता, मुंगेर। डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर ने बुधवार को समाहरणालय के संवाद कक्ष में जिले में बुडको के माध्यम से संचालित की जा रही योजनाओं की समीक्षा की। इसमें कार्यप्रगति की धीमी रफ्तार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए डीएम ने संबंधित तकनीकी पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण करते हुए उनके वेतन स्थगन का निर्देश दिया।

    डीएम ने कहा कि सभी योजनाओं को निर्धारित समय के अनुसार गुणवत्ता के साथ पूरा करें। उन्होंने कहा कि शहरी जलापूर्ति योजना की स्थिति दयनीय है। अब भी नगर निगम सहित नगर परिषद व नगर पंचायत के वार्डों में शत प्रतिशत पेयजलापूर्ति नहीं की जा रही है। सड़क निर्माण कार्य में भी गुणवत्ता की कमी का शिकायत मिल रही है।

    इसके साथ ही उन्होंने बुडको के माध्यम से कराए जा रहे सभी सड़क निर्माण कार्य की जांच कराने के लिए आरसीडी तथा आरडब्लूडी के तकनीकी अधिकारियों का पैनल बनाने का निर्देश दिया। प्राक्कलन के आधार पर सभी योजनाओं की जांच की जाएगी।

    उन्होंने कहा कि अब भी मुंगेर तथा जमालपुर नगर निकाय क्षेत्रों में शत प्रतिशत घरों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आम लोगों से शिकायत मिलती है की बूडको के माध्यम से किए जा रहे कार्य में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है तथा काम को अधूरा छोड़ दिया जाता है।

    उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संपर्क करने की कोशिश करने पर अधिकारी फोन भी रिसिव नहीं करते हैं।