शशिकांत, धरहरा (मुंगेर)। गांवों के विकास और हर घर तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के तमाम प्रशासनिक दावों की पोल मुंगेर जिले का एक छोटा सा गांव खोल रहा है। धरहरा प्रखंड की औड़ाबगीचा पंचायत स्थित वार्ड संख्या 16 (रामराजपुर) आज भी बदहाली और उपेक्षा की मार झेल रहा है।

करीब 200 की आबादी वाले इस गांव में कुल 50 परिवार निवास करते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि पूरे गांव में महज दो मकान ही पक्के हैं, जबकि बाकी सभी परिवार आज भी फूस और प्लास्टिक की झोपड़ियों में जीवन गुजारने को मजबूर हैं।

आंधी-बारिश में बढ़ जाती है मुसीबत, आवास सर्वे के बाद भी निराशा ग्रामीणों का कहना है कि जरा सी आंधी या बारिश आते ही उनकी सांसे अटक जाती हैं। झोपड़ियों की छतों से पानी टपकता है और तेज हवा में उनके उजड़ने का हमेशा डर बना रहता है। सरकारी योजनाओं के तहत आवास पाने के लिए कई बार सर्वे किया जा चुका है, कर्मियों ने घरों की तस्वीरें भी लीं, लेकिन धरातल पर गरीबों को अब तक पक्के मकान का लाभ नहीं मिल सका है।

गांव की प्रमिला देवी, कर्मी देवी, राधे देवी और अवधेश मांझी ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि बार-बार कागजी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। बरसात के दिनों में गांव की कच्ची सड़कें कीचड़ से पूरी तरह पट जाती हैं, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों का पैदल चलना भी दूभर हो जाता है।