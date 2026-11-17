संवाद सहयोगी, मुंगेर। Munger Stone Mining : जिले में बीते 16 साल से बंद पड़े पत्थर उद्योग को एक बार फिर से शीघ्र आरंभ करने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। वन्य आश्रयणी क्षेत्र से बाहर किए गए पांच पहाड़ों से पत्थर उत्खनन शुरू करने के लिए प्रशासन की ओर से ड्रोन सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

मंगलवार को पटना से पहुंची दो सदस्यीय विशेषज्ञ टीम ने वन क्षेत्र से बाहर हुए पांचों पहाड़ों का ड्रोन से सर्वे किया। बुधवार को भी टीम द्वारा शेष हिस्से का ड्रोन सर्वे किया जाएगा। 2 दिन बाद सौंपी जाएगी रिपोर्ट, फिर शुरू होगी नीलामी प्रक्रिया जिला खनन पदाधिकारी गोपाल कुमार सिंह ने बताया कि पटना से आई दो सदस्यीय टीम ने वन क्षेत्र से बाहर हुए पहाड़ों का ड्रोन सर्वे किया है। बुधवार को भी सर्वे कार्य जारी रहेगा। ड्रोन सर्वेक्षण पूरा होने के दो दिन बाद टीम द्वारा विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर समर्पित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से पहाड़ों की लंबाई, चौड़ाई और वहां उपलब्ध पत्थर की मात्रा का सटीक भौगोलिक आकलन किया गया है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि किस पहाड़ में कितना पत्थर उपलब्ध है और कितना उत्खनन किया जा सकता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर खनन योग्य पत्थर की मात्रा और नीलामी की राशि निर्धारित की जाएगी, जिसके तुरंत बाद पहाड़ों की नीलामी की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी।

इन पांच स्टोन ब्लॉक का किया जा रहा ड्रोन सर्वे मुंगेर में बंद पड़े पत्थर उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर और खनन सचिव अवनीश कुमार के विशेष आग्रह पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने पहाड़ों का पुनर्सर्वेक्षण कराते हुए पांच पहाड़ों को वन्य आश्रयणी क्षेत्र से बाहर किया था।