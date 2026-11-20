शशिकांत, धरहरा (मुंगेर)। सरकारी दफ्तरों में समय पर पहुंचकर अपने जरूरी काम निपटाने की आस लेकर आने वाले नागरिकों को यदि अधिकारियों और कर्मचारियों का ही इंतजार करना पड़े, तो कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

धरहरा प्रखंड सह अंचल और पंचायती राज कार्यालय में शुक्रवार को कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। निर्धारित समय बीतने के बावजूद कई कुर्सियां खाली पड़ी रहीं और कई कक्षों में ताला लटका मिला। मौजूद कर्मियों का जवाब भी रटा-रटाया था—'अभी रास्ते में हैं, आ रहे हैं'।

शुक्रवार को दैनिक जागरण की ऑन द स्पॉट टीम सुबह 11:05 बजे प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंची। सबसे पहले अंचलाधिकारी (CO) के कक्ष का जायजा लिया गया। कमरा खुला था, लेकिन कुर्सी खाली थी। बीडीओ के सहायक प्रशासी पदाधिकारी व आपरेटर की कुर्सी खाली. जागरण पूछने पर जानकारी दी गई कि सीओ क्षेत्र में हैं। वहीं निम्नवर्गीय लिपिक विजय पासवान कार्य करते मिले तथा ऑपरेटर रवि कुमार और लक्ष्मण कुमार भी अपने कक्ष में मौजूद थे। जबकि हेड क्लर्क आशीष चंद्रवंशी अनुपस्थित थे और अंचल के आरपीएस (RPS) ऑपरेटर भी 11:20 बजे तक नहीं पहुंचे थे।

पंचायती राज कार्यालय में ताला, 11:35 बजे तक नहीं पहुंचे नदारद कर्मी निरीक्षण के दौरान सामाजिक सुरक्षा और प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में कर्मी काम करते पाए गए, लेकिन पहली मंजिल पर स्थित प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और संबंधित कर्मियों के कार्यालय में ताला लटका मिला। प्रखंड सांख्यिकी कार्यालय और एलएसबीए (LSBA) कक्ष में कर्मी कार्यरत दिखे।