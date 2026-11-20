संवाद सहयोगी, मुंगेर। Munger Health Infrastructure PM Narendra Modi Inauguration : जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को कल यानी शनिवार को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से मुंगेर के दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और चार आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को सिविल सर्जन डॉ. राजू ने सदर प्रखंड के नए सीएचसी भवन का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।

5.75 करोड़ से सदर और 7.69 करोड़ से तैयार हुआ जमालपुर सीएचसी भवन स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (बीएमएसआईसीएल) ने सदर प्रखंड में 5.75 करोड़ रुपये की लागत से सीएचसी का नया भवन बनाया है, जबकि जमालपुर सीएचसी का निर्माण 7.69 करोड़ रुपये की लागत से पूरा हुआ है।

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए धरहरा प्रखंड के माताडीह और लडैयाटांड, बरियारपुर के करहरिया दक्षिण तथा सदर प्रखंड के शीतलपुर में 75-75 लाख रुपये की लागत से चार आयुष्मान आरोग्य मंदिर के भवन तैयार किए गए हैं।