अटलजी के सपनों का बिहार गढ़ेंगे PM नरेन्द्र मोदी: 'नीतीश सेतु' के लोकार्पण के साथ भागलपुर से नवगछिया तक कई सौगात
PM Narendra Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर 5,571 करोड़ के 'नीतीश सेतु' का लोकार्पण करेंगे और 3 लाख करोड़ की 2,500 से अधिक विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।
HighLights
पीएम मोदी 5,571 करोड़ के नीतीश सेतु का लोकार्पण करेंगे।
बिहार को 3 लाख करोड़ की 2,500 से अधिक परियोजनाएं मिलेंगी।
भागलपुर, नवगछिया में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा।
डिजिटल डेस्क, भागलपुर। PM Narendra Modi Bihar Visit Bhagalpur Naugachhia Vikramshila Setu Atal Bihari Vajpayee Vision: पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने दो दशक पहले जिस 'सशक्त, सुगम और जुड़े हुए बिहार' का सपना देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी शनिवार, 21 नवंबर 2026 को अपने बिहार दौरे में उसे एक नया और ऐतिहासिक आयाम देने जा रहे हैं।
पीएम मोदी सुबह 10:45 बजे राघोपुर में गंगा नदी पर निर्मित 5,571 करोड़ रुपये की लागत वाले 6-लेन 'नीतीश सेतु' का लोकार्पण करेंगे और वैशाली के राजापाकर में आयोजित विशाल जनसभा से राज्य को करीब 3 लाख करोड़ रुपये की 2,500 से अधिक विकास परियोजनाओं की महासौगात देंगे।
इस महायोजना में पटना और वैशाली के साथ-साथ अंग क्षेत्र के प्रमुख केंद्र भागलपुर और नवगछिया के विकास को भी नई रफ्तार मिलने जा रही है।
अटलजी के विजन पर गंगा में सेतु क्रांति
राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, कोसी महासेतु और दीघा-सोनपुर रेल-सह-सड़क पुल की नींव रखकर बिहार की नदियों की भौगोलिक बाधाओं को विकास के पथ में बदलने की शुरुआत की थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए बिहार में 'सेतु क्रांति' और आधुनिक राजमार्गों का जाल बिछा रहे हैं।
भागलपुर-नवगछिया को मिलेगा सीधा लाभ
कल वैशाली व पटना को जोड़ने वाले 'नीतीश सेतु' के चालू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क तो सुगम होगा ही, साथ ही इसका सीधा लाभ भागलपुर, नवगछिया, बांका और मुंगेर के यात्रियों व व्यापारियों को भी मिलेगा। राजधानी पटना आने-जाने में लगने वाले समय में भारी कमी आएगी।
भागलपुर व नवगछिया के बुनियादी ढांचे
केंद्र सरकार की 'पूर्वोदय' नीति के तहत भागलपुर और नवगछिया पहले से ही बड़े बुनियादी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर नए फोरलेन पुल के निर्माण, मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन हाईवे, भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन और नवगछिया होकर गुजरने वाले एनएच-31 के चौड़ीकरण से पूरे अंग क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है।
रेल और व्यापार को लगेंगे पंख
कल राजापाकर से होने वाले 2,500 से अधिक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास में सड़क, रेल विद्युतीकरण, अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास, ऊर्जा और ग्रामीण संपर्क से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से नवगछिया के मक्का व केला उत्पादक किसानों तथा भागलपुर के सिल्क व कृषि कारोबारियों को देश की बड़ी मंडियों तक अपनी उपज पहुंचाने में बड़ी सहूलियत होगी।
भागलपुर-नवगछिया व बिहार का विकास खाका
|क्षेत्र / पहलू
|अटलजी का विजन एवं पीएम मोदी की पहल
|भागलपुर, नवगछिया एवं अन्य क्षेत्रों को सीधा लाभ
|गंगा पर सेतु क्रांति ('नीतीश सेतु')
|अटलजी ने बिहार को जोड़ने के लिए नदी पुलों की नींव रखी; कल पीएम मोदी 5,571 करोड़ रुपये से बने 6-लेन 'नीतीश सेतु' का उद्घाटन करेंगे।
|उत्तर व दक्षिण बिहार की दूरियां घटेंगी; पटना जाने वाले भागलपुर, नवगछिया, बांका व मुंगेर के यात्रियों को जाम से राहत और समय की बचत।
|भागलपुर-नवगछिया कनेक्टिविटी
|केंद्र की बुनियादी ढांचा योजनाओं से विक्रमशिला सेतु के समानांतर फोरलेन पुल, मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन व एनएच-31 (नवगछिया) का सुदृढ़ीकरण।
|नवगछिया की मक्का-केला मंडी और भागलपुर के सिल्क व कृषि उत्पादों को झारखंड, बंगाल व देश के बड़े बाजारों तक सीधी व तेज पहुंच।
|3 लाख करोड़ की 2500+ परियोजनाएं
|वैशाली के राजापाकर से कल पीएम मोदी सड़क, रेल, ऊर्जा व शहरी विकास की 2,500 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे।
|अंग क्षेत्र, कोसी, सीमांचल, मिथिला व मगध में बुनियादी ढांचे, रोजगार और स्थानीय उद्योगों को मिलेगी नई रफ्तार।
|औद्योगिक कॉरिडोर व रोजगार
|वैशाली में 1,300 एकड़ में नए औद्योगिक क्षेत्रों की आधारशिला; पूर्वोदय विजन के तहत पूर्वी भारत को विकास का इंजन बनाने का संकल्प।
|भागलपुर के बुनकरों, नवगछिया के खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों और बिहार के युवाओं के लिए निवेश व स्वरोजगार के नए द्वार खुलेंगे।
वैशाली से सीमांचल और कोसी तक बदलेगा औद्योगिक परिदृश्य
प्रधानमंत्री कल वैशाली जिले में करीब 1,300 एकड़ क्षेत्र में नए औद्योगिक क्षेत्रों की आधारशिला भी रखेंगे। इससे पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और भागलपुर-नवगछिया के बीच एक मजबूत औद्योगिक और लॉजिस्टिक चेन तैयार होगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के समन्वय से हो रहे इन कार्यों को लेकर भागलपुर व नवगछिया के उद्यमियों, किसानों और आम नागरिकों में जबरदस्त उत्साह है। लोगों का कहना है कि अटलजी ने बिहार को जोड़ने का जो बीज बोया था, पीएम मोदी आज उसे वटवृक्ष बना रहे हैं।
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