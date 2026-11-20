ड‍िज‍िटल डेस्‍क, भागलपुर। PM Narendra Modi Bihar Visit Bhagalpur Naugachhia Vikramshila Setu Atal Bihari Vajpayee Vision: पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने दो दशक पहले जिस 'सशक्त, सुगम और जुड़े हुए बिहार' का सपना देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी शनिवार, 21 नवंबर 2026 को अपने बिहार दौरे में उसे एक नया और ऐतिहासिक आयाम देने जा रहे हैं।

पीएम मोदी सुबह 10:45 बजे राघोपुर में गंगा नदी पर निर्मित 5,571 करोड़ रुपये की लागत वाले 6-लेन 'नीतीश सेतु' का लोकार्पण करेंगे और वैशाली के राजापाकर में आयोजित विशाल जनसभा से राज्य को करीब 3 लाख करोड़ रुपये की 2,500 से अधिक विकास परियोजनाओं की महासौगात देंगे।

इस महायोजना में पटना और वैशाली के साथ-साथ अंग क्षेत्र के प्रमुख केंद्र भागलपुर और नवगछिया के विकास को भी नई रफ्तार मिलने जा रही है। अटलजी के विजन पर गंगा में सेतु क्रांति राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, कोसी महासेतु और दीघा-सोनपुर रेल-सह-सड़क पुल की नींव रखकर बिहार की नदियों की भौगोलिक बाधाओं को विकास के पथ में बदलने की शुरुआत की थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए बिहार में 'सेतु क्रांति' और आधुनिक राजमार्गों का जाल बिछा रहे हैं।

भागलपुर-नवगछिया को मिलेगा सीधा लाभ कल वैशाली व पटना को जोड़ने वाले 'नीतीश सेतु' के चालू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क तो सुगम होगा ही, साथ ही इसका सीधा लाभ भागलपुर, नवगछिया, बांका और मुंगेर के यात्रियों व व्यापारियों को भी मिलेगा। राजधानी पटना आने-जाने में लगने वाले समय में भारी कमी आएगी।

भागलपुर व नवगछिया के बुनियादी ढांचे केंद्र सरकार की 'पूर्वोदय' नीति के तहत भागलपुर और नवगछिया पहले से ही बड़े बुनियादी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर नए फोरलेन पुल के निर्माण, मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन हाईवे, भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन और नवगछिया होकर गुजरने वाले एनएच-31 के चौड़ीकरण से पूरे अंग क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है।

रेल और व्यापार को लगेंगे पंख कल राजापाकर से होने वाले 2,500 से अधिक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास में सड़क, रेल विद्युतीकरण, अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास, ऊर्जा और ग्रामीण संपर्क से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से नवगछिया के मक्का व केला उत्पादक किसानों तथा भागलपुर के सिल्क व कृषि कारोबारियों को देश की बड़ी मंडियों तक अपनी उपज पहुंचाने में बड़ी सहूलियत होगी।