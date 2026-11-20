संवाद सूत्र, जागरण, जलालगढ़ (पूर्णिया)। PM Narendra Modi Vaishali Visit Nitish Setu Inauguration : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित वैशाली दौरे को लेकर सीमांचल के एनडीए कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता दिलीप जायसवाल के 9 नवंबर को काली पूजा के मौके पर जिले के प्रमुख काली मंदिरों में देर रात तक पूजा-अर्चना और उनके तूफानी दौरे को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के वैशाली कार्यक्रम की तैयारियों से जोड़कर देख रहे हैं।

इस जनसंपर्क के दौरान मंत्री दिलीप जायसवाल और उनके साथ चल रहे एमएलसी अनिल कुमार ठाकुर ने आम लोगों को प्रधानमंत्री के वैशाली कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी और उन्हें आमंत्रित किया। 9.76 किमी लंबे 6-लेन 'नीतीश सेतु' का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री एमएलसी अनिल कुमार ठाकुर ने बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों की तैयारियों के सिलसिले में पटना और वैशाली के दौरे पर निकल गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि वैशाली आगमन पर प्रधानमंत्री गंगा नदी पर बने 9.76 किलोमीटर लंबे 6-लेन केबल स्टेड पुल का लोकार्पण करेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस ऐतिहासिक पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर 'नीतीश सेतु' रखा है।

बिहार को मिलेगी 4 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात एमएलसी ठाकुर ने बताया कि इस दौरान बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए करीब 4 लाख करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सड़क, पुल और पुलिया सहित कई जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और विकास के इस विजन का कोई मुकाबला इंडी गठबंधन के पास नहीं है। प्रधानमंत्री वैशाली में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें सीमांचल क्षेत्र से बड़ी संख्या में एनडीए समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद है।