संवाद सहयोगी, मुंगेर। बिहार के आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। मुंगेर जिले के प्रसिद्ध भीमबांध की प्राकृतिक वादियों और जंगलों के बीच से छह लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे गुजरेगा।

बक्सर से भागलपुर तक प्रस्तावित इस महत्वाकांक्षी और हाई-प्रोफाइल सड़क परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने तथा विशेषज्ञ सलाहकारों (Expert Consultants) की सेवाएं लेने के वास्ते राज्य सरकार ने 66.58 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है।

इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की है। डीपीआर के लिए बजट स्वीकृत होने के बाद अब इस मेगा प्रोजेक्ट की अगली प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया में तेजी आने की पूरी उम्मीद है।

इन जिलों से होकर गुजरेगा नया एक्सप्रेस-वे प्रस्तावित छह लेन एक्सप्रेस-वे की रूपरेखा बेहद रणनीतिक तरीके से तैयार की गई है: यह एक्सप्रेस-वे बक्सर से शुरू होगा।

इसके बाद यह अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के रास्ते होते हुए भागलपुर तक पहुंचेगा।

आगे की योजना के तहत इसे रक्सौल-हल्दिया हाईवे से भी जोड़े जाने का प्रावधान है। इस परियोजना के धरातल पर उतरने से बिहार के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच सड़क संपर्क और परिवहन व्यवस्था बेहद मजबूत हो जाएगी। साथ ही, मुंगेर से पटना, राजगीर, जमुई और भागलपुर की ओर आने-जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों को आवागमन में भारी सहूलियत मिलेगी। इस पूरी परियोजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य सड़क विकास निगम (BSRDC) की देखरेख में कराया जाएगा।

भीमबांध के पर्यटन और स्थानीय कारोबार को मिलेगी पंख एक्सप्रेस-वे के भीमबांध के समीप से गुजरने का सबसे बड़ा लाभ क्षेत्रीय पर्यटन को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य और गर्म जलकुंड (Hot Water Springs) के लिए देश-विदेश में विख्यात भीमबांध तक सुगम और उच्चस्तरीय सड़क संपर्क बनने से पर्यटकों की आवाजाही में भारी इजाफा होगा।

पर्यटकों के बढ़ने से स्थानीय स्तर पर होटल, परिवहन, खानपान और छोटे उद्योगों को नया प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, कृषि उत्पादों और व्यावसायिक सामानों की ढुलाई आसान होने से व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रोजगार तथा निवेश के नए द्वार खुलेंगे।