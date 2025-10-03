सीएम नीतीश कुमार ने मुगेर के लोगों को दी विवाह मंडप की सौगात, धूमधाम से होगी बेटियों की शादी

मुंगेर के धरहरा प्रखंड में विवाह मंडप निर्माण का शिलान्यास किया गया। सरकार की इस पहल से गरीब परिवारों में खुशी की लहर है क्योंकि अब उन्हें अपनी बेटियों की शादी के लिए मंडप बनवाने की चिंता नहीं रहेगी। माताडीह पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार के वर्चुअल मीटिंग में शामिल लोगों ने सरकार की सराहना की।

शशिकांत जागरण, धरहरा (मुंगेर)। सरकार विवाह मंडप बनवा रही है तो ऐसे में अब गरीब बेटियों के मां-बाप को सोचना नहीं पड़ेगा? हुजूर ! मेरे पास इतनी क्षमता नहीं की किसी होटल या विवाह भवन में बुकिंग करा अपनी बेटी की शादी करा लें, लेकिन हुजूर आपने जो यह काम किया है इससे सभी गरीब और आर्थिक रूप से बदहाल मां-बाप को बहुत खुशी होगी।

इतना कहते ही वर्चुअल मीटिंग में शामिल माताडीह गांव की कोमल देवी की आंखें भर आयी। मीटिंग से निकलकर यह महिला चली जाती है, लेकिन यहां पर दूसरे लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। मीटिंग में शामिल सुलोचना देवी को तो इस बात पर सहज रूप से विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने पंचायत के मुखिया से पूछ लिया कि मुखिया जी क्या यह बात सही है कि सभी पंचायत में विवाह मंडप भवन का निर्माण हो रहा है ?

गरीब लोगों को मंडप निर्माण करने के लिए भी बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं ऐसे में सरकार ने यह अलग ही पहल की है जिससे गरीबों का काफी भला होगा। यह संवाद धरहरा प्रखंड का माताडीह पंचायत का है जहां पर गुरुवार को बड़ी संख्या में धरहरा के जन प्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे। मौका था माताडीह पंचायत में विवाह मंडप निर्माण कार्य के शिलान्यास का। सीएम नीतीश कुमार के वर्चुअल मीटिंग में शामिल लोगों ने सरकार की इस पहल की काफी सराहना की।

इसी क्रम में शुक्रवार को माताडीह पंचायत की मुखिया संध्या देवी ने कन्या विवाह मंडप के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार हर वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही है। पहले गरीब लोगों को शादी विवाह के लिए मंडप नहीं मिलता था।

होटल या मैरिज हाल में काफी खर्च आता था, जिससे गरीबों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब सरकार खुद गरीबों की बेटियों के विवाह के लिए भवन का निर्माण कराने जा रही है। मुखिया प्रतिनिधि रणजीत यादव ने कहा कि माताडीह पंचायत अभावग्रस्त क्षेत्र की श्रेणी में आता है। आज वर्षों बाद अपने गांव में ही मां-बाप अपने बेटियों का विवाह कर सकेंगे। वहीं, धरहरा के उप प्रमुख नीरज यादव ने कहा कि इससे समाज के हर वर्ग के लोगों को फायदा होगा। सरकार की यह बहुत बड़ी सौगात है।