Bihar Politics: 'फिर नौकरियां देने की कर रहे बात, सभी हो जाएंगे भूमिहीन'; ललन का तेजस्वी पर निशाना
मुंगेर में, जदयू प्रत्याशी के नामांकन में ललन सिंह ने राजद शासन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले गरीबों की जमीन लिखवा ली। ललन ने चेतावनी दी कि राजद फिर रोजगार के नाम पर जमीन हड़प लेगी। उन्होंने एनडीए सरकार के विकास कार्यों की सराहना की और कहा कि लालू जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता अब जागरूक है।
जागरण संवाददाता, मुंगेर। जमालपुर से जदयू प्रत्याशी नचिकेता मंडल के नामांकन में पहुंचे सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने राजद के शासनकाल पर सीधा प्रहार किया। इन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लालू यादव जब रेलमंत्री थे तो उन्होंने गरीबों को नौकरियां लगाने के नाम पर जमीन लिखवा लिया। कोर्ट में मामला चल रहा है।
ललन ने आगे कहा, सोच लीजिए ये लोग सरकार आने के बाद रोजगार और नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए वह आपकी सभी जमीन लिखवा लेंगे। आप लोग इस बार भी उनके झांसे में आ गए तो बिहार के लोग भूमिहीन हो जाएंगे।
ललन सिंह ने कहा कि लालू यादव का शासनकाल भ्रष्टाचार, अराजकता और जातीय राजनीति से भरा रहा। उन्होंने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार ने सत्ता में रहते हुए केवल अपने हित साधे। उस दौर में न विकास हुआ और न ही रोजगार मिला। नौकरी देने के नाम पर गरीबों से जमीन हड़पने का खेल खेला गया, जिसका परिणाम आज भी कई परिवार भुगत रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में हर तरफ विकास हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, वह पूरे देश में मिसाल है।
उन्होंने कहा कि लालू यादव अब फिर से वही पुराने वादे दोहराकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता अब जागरूक है। लोग समझ चुके हैं कि रोजगार का झांसा देकर लालू केवल अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं।
कहा कि जदयू और एनडीए सरकार ने युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, तकनीकी शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे नेताओं के बहकावे में न आएं जिन्होंने पहले ही बिहार को पीछे धकेल दिया था। इस बार मुंगेर की तीनों सीट पर एनडीए का कब्जा होगा। 2010 की तरह एनडीए दो सौ से ज्यादा सीटें पर जीत दर्ज करेगी।
