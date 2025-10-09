चुनाव आते ही बढ़ी कुर्ता-पायजामा की डिमांड, दर्जियों को मिल रहे जमकर ऑर्डर

संवाद सूत्र, हेमजापुर (मुंगेर)। जिले में विधानसभा चुनाव का सियासी पारा धीरे-धीरे चढ़ता जा रहा है। ऐसे में नेताओं के जनसंपर्क, दौरा और सियासी मंच पर जो वेशभूषा सबसे अधिक दिखता है वह है नेताओं का पसंदीदा परिधान कुर्ता और पायजामा।

जी हां! बिहार में चुनाव हो और नेता जी वेश भूषा न बदले ऐसा हो सकता है भला? समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है इसकी मांग भी बढ़ती चली जा रही है। लोगों का कहना है कि नेताजी वाला लुक दिखने के लिए कुर्ता और पायजामा पहनना जरूरी है। इससे मतदाता उनको दूर से ही पहचान लेते हैं। माना जाता है कि विभिन्न दलों के नेता जी का गमछा ही उनको पार्टी की पहचान दिखती है।

ऐसे में कुर्ता-पायजामा सिलवाने के लिए गांव और शहर के दर्जियों के पास नेताजी के कई ऑर्डर आ चुके हैं। हेमजापुर के दर्जी बालेश्वर महतो ने बताया कि पहले के जमाने में नेताजी अधिक धोती पहना करते थे, लेकिन अब कुर्ता पायजामा और बंडी का क्रेज बढ़ गया है।