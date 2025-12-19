Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुंगेर में रोजगार का सुनहरा अवसर, 1150 पदों पर होगी भर्ती; 20-25 हजार रुपये मिलेगी सैलरी

    By Haider Ali Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:13 PM (IST)

    मुंगेर जिला नियोजन कार्यालय बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। जिले में 1150 पदों पर भर्ती के लिए जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह ...और पढ़ें

    Hero Image

    बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, मुंगेर। जिला संसाधन विभाग के अंतर्गत जिला नियोजन कार्यालय की ओर से बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ी पहल की गई है।

    इसके तहत विभिन्न निजी कंपनियों में कुल 1150 पदों पर बहाली के लिए जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिला नियोजन कार्यालय द्वारा चार प्रखंडों का चयन किया गया है। जहां अलग-अलग तिथियों में रोजगार मेला लगाया जाएगा।

    जानकारी के अनुसार 22 दिसंबर को धरहरा प्रखंड, 26 दिसंबर को जमालपुर प्रखंड, 29 दिसंबर को मुंगेर स्थित जिला नियोजनालय कार्यालय तथा 31 दिसंबर को बरियारपुर प्रखंड कार्यालय में जाब कैंप आयोजित किया जाएगा।

    इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन जाब कैंपों के माध्यम से सीएनसी ऑपरेटर के 200 पद, बल्ब एवं फैन असेंबली के 150 पद, क्वालिटी डिपार्टमेंट के 150 पद, एसी कंपोनेंट के 200 पद, मेंटेनेंस के 150 पद तथा गियर्स मैन्युफैक्चरिंग के 300 पदों पर बहाली की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 55 वर्ष निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पांचवीं, दसवीं, इंटरमीडिएट, आईटीआई, डिप्लोमा एवं स्नातक पास अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 20 हजार से 25 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा।

    इसके अलावा पीएफ की सुविधा, कैंटीन, रहने के लिए कमरा, ड्रेस तथा आने-जाने के लिए बस सेवा भी कंपनी द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

    जिला नियोजन कार्यालय के अनुसार, आठ माह का कार्यकाल पूरा करने के बाद योग्य अभ्यर्थियों को कंपनी के पे-रोल पर रखा जाएगा।

    चयनित अभ्यर्थियों का कार्यस्थल राजकोट एवं गुजरात के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में होगा। जिला प्रशासन ने युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।