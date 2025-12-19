मुंगेर में रोजगार का सुनहरा अवसर, 1150 पदों पर होगी भर्ती; 20-25 हजार रुपये मिलेगी सैलरी

संवाद सहयोगी, मुंगेर। जिला संसाधन विभाग के अंतर्गत जिला नियोजन कार्यालय की ओर से बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ी पहल की गई है।

इसके तहत विभिन्न निजी कंपनियों में कुल 1150 पदों पर बहाली के लिए जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिला नियोजन कार्यालय द्वारा चार प्रखंडों का चयन किया गया है। जहां अलग-अलग तिथियों में रोजगार मेला लगाया जाएगा।

जानकारी के अनुसार 22 दिसंबर को धरहरा प्रखंड, 26 दिसंबर को जमालपुर प्रखंड, 29 दिसंबर को मुंगेर स्थित जिला नियोजनालय कार्यालय तथा 31 दिसंबर को बरियारपुर प्रखंड कार्यालय में जाब कैंप आयोजित किया जाएगा।

इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन जाब कैंपों के माध्यम से सीएनसी ऑपरेटर के 200 पद, बल्ब एवं फैन असेंबली के 150 पद, क्वालिटी डिपार्टमेंट के 150 पद, एसी कंपोनेंट के 200 पद, मेंटेनेंस के 150 पद तथा गियर्स मैन्युफैक्चरिंग के 300 पदों पर बहाली की जाएगी।