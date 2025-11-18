रेल लाइन दोहरीकरण: जमालपुर-खगड़िया में बढ़ेगी कनेक्टिविटी, चलेंगी नई ट्रेनें
जमालपुर-खगड़िया रेल लाइन को डबल करने की तैयारी में रेलवे जुट गया है। 14 किमी लंबी रेल लाइन निर्माण को हरी झंडी मिली है, जिसमें मुंगेर में गंगा रेल पुल भी शामिल है। इस पर 1890 करोड़ खर्च होंगे। जमालपुर से मुंगेर और खगड़िया दिशा से उमेश नगर तक लाइन डबल होगी। दोहरीकरण से ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी और मालगाड़ियों का परिचालन सुगम होगा।
संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। जमालपुर-खगड़िया सिंगल रेल लाइन को डबल करने की तैयारी में अब रेलवे पूरी तरह से जुट गया है। रेलवे ने लगभग 14 किमी लंबी रेल लाइन निर्माण के लिए हरी झंडी दे दी है। इसमें मुंगेर में गंगा रेल पुल भी शामिल है। इस पर 1890 करोड़ खर्च होगा।
रेलवे के अनुसार, जमालपुर से मुंगेर और खगड़िया दिशा से उमेश नगर तक लाइन को डबल किया जाएगा। दोहरीकरण होने के बाद उमेश नगर के पास बरौनी-कटिहार रेल लाइन से सीधा कनेक्ट होगा। ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी।
साथ ही रतनपुर से मुंगेर जाने वाली सात किमी लंबी बायपास रेल लाइन भी डबल किए जाने की तैयारी है। इसके बनने से मुंगेर व भागलपुर के बीच रेल यातायात में सुविधा होगी। जमालपुर-खगड़िया रेल सेक्शन दोहरीकरण होने से न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि रेलवे को बेहतर विकल्प मिलेगा।
अभी जमालपुर-खगड़िया मार्ग पर मालगड़ियों का परिचालन ज्यादा होता है। सिंगल लाइन की वजह से ट्रेनों और मालगाड़ियों को स्टेशनों पर रोक दिया जाता है। डबल लाइन बनने से इससे निजात मिलेगी। रेलवे बेहतर प्लानिंग के तहत इस रेल सेक्शन को दोहरीकरण करने की कवायद शुरू की गई है।
दरअसल, जमालपुर-खगड़िया रेल सेक्शन के दोहरीकरण से न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि रेलवे को बेहतर विकल्प मिलेगा। अभी जमालपुर-खगड़िया मार्ग पर उमेश नगर के बाद सिंगल रेलवे ट्रैक है। इस रेल सेक्शन पर मालगड़ियों का परिचालन ज्यादा होता है। सिंगल लाइन की वजह से ट्रेनों और मालगाड़ियों को स्टेशनों पर रोक दिया जाता है।
खगड़िया-बेगूसराय के लिए पांच-पांच ट्रेनें
वर्तमान में जमालपुर और मुंगेर स्टेशन से खगड़िया, सहरसा और बेगूसराय के लिए पांच-पांच ट्रेनें अप और डाउन में हर दिन चल रही हैं। एक एक्सप्रेस ट्रेन जयनगर के मुंगेर स्टेशन से गुजरती है। इसके अलावा अगरतला और गांधीधाम से एक-एक साप्ताहिक ट्रेनों का ठहराव भी स्टेशन पर है।
डबल लाइन बनने से इससे निजात मिलेगी। रेलवे बेहतर प्लानिंग के तहत इस रेल सेक्शन को दोहरीकरण करने की कवायद शुरू की गई है। बता दें कि दोहरीकण की स्वीकृति 2023-24 के आम बजट में मिली थी। सर्वे के लिए बजट में 50 करोड़ की राशि भी आवंटित हुई थी। सर्वे के बाद रेल लाइन बिछाने के लिए डीपीआर भेजा गया था।
डिप्टी चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन हेमंत कुमार ने बताया कि जमालपुर-खगड़िया रेल लाइन दोहरीकरण के बाद बायपास को भी डबल किया जाएगा। इस पर 1890 करोड़ खर्च होंगे।
