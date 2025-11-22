Language
    Food Plaza: जमालपुर रेलवे स्टेशन पर मिलेगा फूड प्लाजा का आनंद, यात्रियों की मिटेगी भूख

    By Raj Sinha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:58 PM (IST)

    जमालपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अब स्टेशन पर ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। रेलवे ने आईआरसीटीसी को कमर्शियल बिल्डिंग दी है, जहां फूड प्लाजा खोला जाएगा। अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत स्टेशन का पुनर्निर्माण भी चल रहा है। 

    स्टेशन पर ही बनेगा फूड प्लाजा। (जागरण)

    संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। जमालपुर रेलवे स्टेशन होकर गुजरने वाली ट्रेनों के साथ-साथ स्टेशन पर आवागमन करने वाले यात्रियों को अब रेलवे स्टेशन पड ही खानपान के सामान के उपलब्ध हो सकेंगे।

    इसके लिए स्टेशन से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे की पहल के बाद यात्रियों को स्टेशन पर ही लजीज व्यंजन उपलब्ध हो सकेगा।

    जानकारी में बताया गया कि कमर्शियल बिल्डिंग आईआरसीटीसी को दिया गया है। संभवतः उसी बिल्डिंग में रेल यात्रियों को फूड प्लाजा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जिसके लिए रेलवे के वाणिज्यिक विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि साल के अंत तक यात्रियों को फूड प्लाजा की सुविधा मुहैया करवा दी जाएगी।

    बता दें कि जमालपुर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत 34 करोड़ रुपये की लागत से स्टेशन पर पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जिसके प्रथम चरण का अधिकतर कार्य पूरा कर लिया गया है। स्टेशन पर रोजाना लगभग 50 हजार से अधिक यात्री आवागमन करते हैं।

    नहीं जाना पड़ेगा स्टेशन के बाहर

    ट्रेनों के विलंब से परिचालन की स्थिति में यात्रियों को स्टेशन पर ही बैठकर ट्रेनों का इंतजार करना पड़ता है। जमालपुर स्टेशन पर ठहरने वाली ट्रेनों के यात्री भी स्टेशन पर खाद्य सामग्री के स्टॉल तलाशते रहते हैं। ऐसे में उन्हें खानपान का सामान लेने के लिए स्टेशन से बाहर तक की दौड़ लगानी पड़ती है।

    यात्रियों की इस समस्या का समाधान करने के लिए रेलवे के कॉमर्शियल विभाग ने यहां फूड प्लाजा संचालित करने का निर्णय लिया है।

    रेलवे अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन पर चल रहे अमृत भारत का निर्माण कार्य साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण का कार्य पूरा हाेते ही फूड प्लाजा के लिए टेंडर लगाया जाएगा। जो आईआरसीटीसी के तहत संचालित होगा। फूड प्लाजा शुरू होने से यात्रियों को स्टेशन पर ही खाद्य सामग्री मिल सकेगी।

    गौरतलब है कि जमालपुर रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा बीते सात सालों से बंद पड़ी है। लंबी दूरी से चलकर जमालपुर पहुंचे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। ऐसे यात्रियों को पाल्टफार्म पर चाय बिस्कुट खाकर या स्टेशन परिसर से बाहर निकल खाद्य पदार्थों को लेकर पेट भरना पड़ता है। लंबे समय से मांग रेल के वरीय अधिकारी से की जा रही है।

    मिली जानकारी में बताया गया कि फूड प्लाजा खोलने को लेकर जगह चिह्नित करने के साथ ही मेजरमेंट कर आईआरसीटीसी को भेज दिया गया है। अब जल्द ही आईआरसीटीसी द्वारा टेंडर के जरिये यह सुविधा जमालपुर रेलवे स्टेशन पर बहाल करवा दी जाएगी।

    इस संबंध में मालदा डिवीजन के पीआर ओ रसाराज माजी ने बताया कि सर्कुलेटिंग भवन में राजस्व को लेकर दुकान खोलने के लिए निविदा निकाली जाएगी। आने वाले समय में रेल यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में रेल प्रशासन संकल्पित है।