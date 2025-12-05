Jamalpur Railway Station: बनेगी नई रेल लाइन, प्लेटफॉर्म की संख्या में होगी वृद्धि

संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। अपर मंडल रेल प्रबंधक शिवकुमार प्रसाद गुरुवार को जमालपुर पहुंचे। कार्यों का निरीक्षण करते हुए कहा कि जमालपुर रेल क्षेत्र के विकास को लेकर रेल प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। नई रेल लाइन का काम शीघ्र शुरू होगा और प्लेटफॉर्म की संख्या में भी वृद्धि होगी। छह-सात दिसंबर को महाप्रबंधक के जमालपुर आने की संभावित कार्यक्रमों से पूर्व यहां पहुंचे एडीआरएम ने स्टेशन के विकास को लेकर चल रहे कार्या को देखा।

बताते चलें कि जीएम रेलवे स्टेशन, सर्कुलेटिंग एरिया, कमर्शियल बिल्डिंग, पिट्स लाइन, रेल इंजन कारखाना, डीजल शेड, चल रहे कोचिंग का कार्य सहित अन्य कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। एडीआरएम ने बताया कि जमालपुर रेलवे स्टेशन का विकास तेजी से हो रहा है। एडीआरएम ने बताया कि साफ सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए एक नए विभाग का गठन किया गया है। जिसे ईएनएचएम के नाम से जाना जाएगा। निरीक्षण में विभाग के सीनियर अधिकारी भी शामिल थे।

दो जगह रूट रिले इंटरलॉकिंग मालदा मंडल में दो जगह है ही आरआर आई सिस्टम है रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम एक मालदा में है तो दूसरा जमालपुर में है। ट्रेनों के सुगम परिचालन में आरआरआई काफी सहायक होता है। जमालपुर रेलवे स्टेशन कई दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जंक्शन होने के कारण यात्री यहां से कई अन्य जोन में भी जाने के लिए के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं।

नए प्लेटफॉर्म का भी निर्माण जल्द बताया गया कि संख्या चार और पांच के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य आरंभ है। रेल इंजन कारखाना प्रशासन और मालदा रेल मंडल प्रशासन में सहमति बन चुकी है। 25 मीटर जमीन की आवश्यकता है। जिसकी विस्तृत रिपोर्ट महाप्रबंधक महोदय को दी जाएगी इसके बाद आगे की कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी।

रेल यात्रियों के बैठने के लिए और ठहरने के लिए वेटिंग हॉल की व्यवस्था और बेहतर हो। यात्रियों के लिए शौचालय की व्यवस्था अच्छी हो। फुट ओवर ब्रिज का भी निरीक्षण किया, ताकि यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में कठिनाई का सामना करना ना पड़े। लिफ्ट और एक्सलेटर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं ये भी एडीआरएम ने देखा। सभी जगह लाइटिंग की व्यवस्था भी देखा। यात्रियों के साथ-साथ रेलकर्मी जहां कार्य कर रहे हैं वहां पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था को लेकर भी दिशा निर्देश दिया।जगह जगह साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया।