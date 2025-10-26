Railway News: महेशखुंट तक चल रही ट्रेन, मानसी तक ही मिल रहा टिकट; दहशत में यात्री

संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। यात्रियों की सुविधा के लिए जमालपुर-मानसी पैसेंजर को विस्तार सवा माह पहले महेशखुंट तक किया गया है। पैसेंजर ट्रेन के विस्तार होने से जहां रेल यात्रियों को काफी सुविधा हो रही है। वहीं, रेल यात्री इस ट्रेन से यात्रा करने में सहमे भी हैं। डेमू पैसेंजर ट्रेन भले ही महेशखूंट तक जा रही है लेकिन, इस ट्रेन में यात्रा कर रहे रेल यात्रियों को टिकट मानसी तक का ही दिया जा रहा है। इस वजह से रेल यात्रियों के मन में टिकट चेकिंग के दौरान महेशखुंट में पकड़े जाने का डर भी सता रहा है।

दरअसल, 73462/ 73461 जमालपुर-मानसी जमालपुर डेमू पैसेंजर को विस्तारित करते हुए 16 सितंबर से महेशखुंट तक किया गया है। लेकिन, यात्रियों को मानसी तक का टिकट लेकर ही महेशखुंट तक जाना पड़ रहा है। रविवार को कई यात्री अनारक्षित टिकट काउंटर व ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन से टिकट लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह जानकारी दी गई की महेशखुंट तक का टिकट अपलोड नहीं किया गया है। यात्रियों की सुने जमालपुर निवासी शिवकुमार मंडल ने कहा हम लोग सब परिवार पर्व के दौरान जमालपुर मानसी डेमू पैसेंजर से महेशखुंट तक जा रहे हैं। लेकिन ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में से महेशखूंट तक का टिकट नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी मानसिक तक का ही टिकट उपलब्ध हो पाएगा।

रामपुर निवासी विकास कुमार मंडल ने बताया कि जमालपुर मानसी डेमू पैसेंजर ट्रेन को महेशखुंट तक तो विस्तार कर दिया गया है, लेकिन रेलवे प्रशासन द्वारा अनारक्षित टिकट काउंटर पर भी इस ट्रेन का टिकट नहीं दिया जा रहा है। काउंटर पर पूछे जाने पर बताया जाता है कि रेलवे द्वारा अभी अपलोड नहीं किया जा सका है।

नयागांव निवासी प्रियंका देवी ने बताया लोक आस्था के महापर्व छठ में हम लोग महेशखुंट जा रहे हैं। टिकट काउंटर पर मानसी तक कहीं टिकट दिया जा रहा है। ऐसे में मन में दुविधा उत्पन्न हो रही है कि महेशखुंट स्टेशन उतरने पर अगर टिकट चेकिंग में पकड़े गए तो गलती रेल प्रशासन की है और बदनामी रेलयात्री की होगी। जो बिल्कुल ही गलत है।