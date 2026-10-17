भारतीय रेल: जमालपुर इरिमी से निकले इंजीनियर LHB कोचों का तकनीकी सुरक्षा करेंगे मजबूत

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। रेल यात्रियों की सुरक्षित, निर्बाध और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में भारतीय रेल अपने आधुनिक एलएचबी (LHB - लिंक हाफमैन बुश) कोचों के बेहतर एवं त्रुटिरहित अनुरक्षण (मेंटेनेंस) पर विशेष जोर दे रही है।

इसी कड़ी में मुंगेर जिले के जमालपुर स्थित भारतीय रेलवे यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण संस्थान (IRIMEE) में एलएचबी कोचों के सुरक्षित और विश्वसनीय परिचालन को लेकर आयोजित एक सप्ताह के विशेष तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस उच्चस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 10 रेल कर्मियों को एलएचबी कोचों की जटिल तकनीकी संरचना, आधुनिक अनुरक्षण प्रणाली और संभावित तकनीकी खराबियों की समय पर पहचान से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं की गहन जानकारी दी गई। एयर ब्रेक से सस्पेंशन तक की दी गई विस्तृत ट्रेनिंग इस एक सप्ताह के सघन प्रशिक्षण सत्र में तीन अधिकारियों—विजय रंजन कुमार, प्रकाश पासवान एवं अभिषेक सोनल सहित कुल 10 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को रैक के एयर ब्रेक सिस्टम, बोगी और सस्पेंशन की कार्यप्रणाली, नियमित अनुरक्षण शेड्यूल तथा अचानक आने वाली तकनीकी खामियों के समय पर निराकरण(ट्रबलशूटिंग) की सटीक प्रक्रियाओं से रूबरू कराया गया। संस्थान के विशेषज्ञों ने इस बात पर विशेष बल दिया कि अनुरक्षण कार्य में की गई एक छोटी-सी चूक भी रेल परिचालन की सुरक्षा, गति और विश्वसनीयता को सीधे प्रभावित कर सकती है। ऐसे में निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन और तकनीकी दक्षता होना बेहद अनिवार्य है।

तकनीकी दक्षता से मजबूत होगी यात्रियों की सुरक्षा: प्रेम प्रकाश प्रशिक्षण कार्यक्रम का वैलिडेशन 16 अक्टूबर को इरिमी के संकायाध्यक्ष प्रेम प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान प्रशिक्षण के उद्देश्यों और सभी प्रतिभागियों द्वारा अर्जित तकनीकी ज्ञान का विस्तृत मूल्यांकन किया गया।