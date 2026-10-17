भारतीय रेल: जमालपुर इरिमी से निकले इंजीनियर LHB कोचों का तकनीकी सुरक्षा करेंगे मजबूत
भारतीय रेल ने यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जमालपुर के इरिमी में एलएचबी कोचों के रखरखाव पर एक विशेष तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया।
HighLights
इरिमी जमालपुर में एलएचबी कोच रखरखाव प्रशिक्षण संपन्न।
10 रेल कर्मियों को मिली गहन तकनीकी जानकारी।
यात्रियों की सुरक्षित, आरामदायक यात्रा सुनिश्चित होगी।
संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। रेल यात्रियों की सुरक्षित, निर्बाध और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में भारतीय रेल अपने आधुनिक एलएचबी (LHB - लिंक हाफमैन बुश) कोचों के बेहतर एवं त्रुटिरहित अनुरक्षण (मेंटेनेंस) पर विशेष जोर दे रही है।
इसी कड़ी में मुंगेर जिले के जमालपुर स्थित भारतीय रेलवे यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण संस्थान (IRIMEE) में एलएचबी कोचों के सुरक्षित और विश्वसनीय परिचालन को लेकर आयोजित एक सप्ताह के विशेष तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हो गया।
इस उच्चस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 10 रेल कर्मियों को एलएचबी कोचों की जटिल तकनीकी संरचना, आधुनिक अनुरक्षण प्रणाली और संभावित तकनीकी खराबियों की समय पर पहचान से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं की गहन जानकारी दी गई।
एयर ब्रेक से सस्पेंशन तक की दी गई विस्तृत ट्रेनिंग
इस एक सप्ताह के सघन प्रशिक्षण सत्र में तीन अधिकारियों—विजय रंजन कुमार, प्रकाश पासवान एवं अभिषेक सोनल सहित कुल 10 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को रैक के एयर ब्रेक सिस्टम, बोगी और सस्पेंशन की कार्यप्रणाली, नियमित अनुरक्षण शेड्यूल तथा अचानक आने वाली तकनीकी खामियों के समय पर निराकरण(ट्रबलशूटिंग) की सटीक प्रक्रियाओं से रूबरू कराया गया।
संस्थान के विशेषज्ञों ने इस बात पर विशेष बल दिया कि अनुरक्षण कार्य में की गई एक छोटी-सी चूक भी रेल परिचालन की सुरक्षा, गति और विश्वसनीयता को सीधे प्रभावित कर सकती है। ऐसे में निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन और तकनीकी दक्षता होना बेहद अनिवार्य है।
तकनीकी दक्षता से मजबूत होगी यात्रियों की सुरक्षा: प्रेम प्रकाश
प्रशिक्षण कार्यक्रम का वैलिडेशन 16 अक्टूबर को इरिमी के संकायाध्यक्ष प्रेम प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान प्रशिक्षण के उद्देश्यों और सभी प्रतिभागियों द्वारा अर्जित तकनीकी ज्ञान का विस्तृत मूल्यांकन किया गया।
संबोधन के दौरान संकायाध्यक्ष प्रेम प्रकाश ने कहा कि भारतीय रेल की कार्यकुशलता और साख को बनाए रखने के लिए लगातार अद्यतन तकनीकी ज्ञान, निर्धारित अनुरक्षण प्रक्रियाओं का अनुपालन और सुरक्षा मानकों के प्रति सजगता अत्यंत आवश्यक है।
प्रशिक्षण से प्राप्त इस ज्ञान को जब प्रतिभागी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में लागू करेंगे, तो इससे एलएचबी कोचों के मेंटेनेंस की गुणवत्ता में व्यापक सुधार आएगा, जिसका सीधा लाभ रेल यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर के रूप में मिलेगा।
इरिमी निभा रहा तकनीकी प्रशिक्षण में अग्रणी भूमिका
इस अवसर पर पाठ्यक्रम निदेशक मु. अयूब खान, अरविंद कुमार एवं सुनील कुमार सिंह सहित संस्थान के कई अन्य वरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
जमालपुर का इरिमी संस्थान लगातार इस तरह के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रेलवे के मानव संसाधन की तकनीकी दक्षता बढ़ाने, मेंटेनेंस व्यवस्था को आधुनिक बनाने और सुरक्षित रेल परिचालन को प्रोत्साहित करने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण
|विवरण
|संस्थान व प्रशिक्षण संबंधी जानकारी
|आयोजक संस्थान
|भारतीय रेलवे यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण संस्थान (इरिमी), जमालपुर
|प्रशिक्षण का विषय
|LHB कोचों का तकनीकी अनुरक्षण, सुरक्षा एवं परिचालन
|अवधि एवं प्रतिभागी
|1 सप्ताह (3 अधिकारियों सहित कुल 10 प्रतिभागी)
|मुख्य फोकस क्षेत्र
|एयर ब्रेक प्रणाली, बोगी-सस्पेंशन, ट्रबलशूटिंग एवं सुरक्षा मानक
|समीक्षा / वैलिडेशन
|प्रेम प्रकाश (संकायाध्यक्ष, इरिमी)
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