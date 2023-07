IRCTC: आईआरसीटीसी की वेबसाइट डाउन, ई-टिकट के लिए परेशान रहे यात्री; खोलने पड़े अतिरिक्त काउंटर

आईआरसीटीसी की वेबसाइट डाउन होने से मुंगेर में कई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे से ही सिस्टम में गड़बड़ी होने लगी थी। दोपहर के एक बजे तक समस्या बनी रही। ऐसे में रेलवे की ओर से 14 स्टेशनों पर अतिरिक्त काउंटर खोले गए। हालांकि इनसे भी बहुत राहत नहीं मिली। लोग पीएनआर नंबर का स्टेटस भी नहीं जांच पा रहे थे।

IRCTC: आईआरसीटीसी की वेबसाइट डाउन, ई-टिकट के लिए परेशान रहे लोग; खोलने पड़े अतिरिक्त काउंटर

