Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंटरसिटी एक्सप्रेस में यात्री ने कर दी ऐसी करतूत... फैल गई अफरातफरी; स्टेशन से पहले रोकने पड़ी ट्रेन

    By Raj Sinha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:48 PM (IST)

    जमालपुर-किऊल रेलखंड पर इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक यात्री ने अग्निशमन यंत्र ट्रैक पर फेंक दिया, जिससे धरहरा स्टेशन पर अफरातफरी मच गई। गार्ड की सतर्कता से ट्रेन को रोककर संभावित दुर्घटना टाली गई। रेलवे ने इसे सुरक्षा में चूक मानते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। घटना के बाद इंटरसिटी एक्सप्रेस 15 मिनट बाद रवाना हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। जमालपुर-किऊल रेलखंड पर चलने वाली 13409 अप इंटरसिटी एक्सप्रेस के कोच से सोमवार को एक यात्री ने अग्निश्मन यंत्र अचानक ट्रैक पर फेंक दिया। यंत्र जैसे ही पटरी पर गिरा, उससे धुआं उठने लगा। घटना के समय ट्रेन धरहरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर पहुंचने ही वाली थी, इसलिए उसकी रफ्तार धीमी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धुआं देखकर यात्रियों में घबराहट फैल गई और कोच में अफरातफरी की स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कोच में अचानक किसी भारी वस्तु के गिरने की आवाज आई। कुछ ही सेकेंड बाद खिड़की से धुआं उठता दिखाई दिया। गार्ड ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत लोको पायलट से संपर्क किया और ट्रेन को ठीक प्लेटफॉर्म से पहले ही रुकवा दिया।

    ट्रेन रुकते ही गार्ड पहुंचा और ट्रैक पर पड़े अग्निशामक यंत्र को उठाकर वापस कोच में रखा। अग्निशमन यंत्र में किसने और क्यों छेड़छाड़ की, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है।

    ट्रेन कर्मियों ने बताया कि कोच में लगे अग्निशमन यंत्र पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं और उन्हें किसी यात्री की पहुंच से दूर रखा जाता है। इसके बावजूद किसी शरारती यात्री द्वारा यंत्र को खोलकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक देना गंभीर सुरक्षा चूक है। इससे रेल सुरक्षा मानकों का उल्लंघन होता है और यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती है।

    घटना की जानकारी तुरंत ही रेलवे अधिकारियों और आरपीएफ को दी गई। यंत्र फेंकने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी।

    रेलवे विभाग ने कहा है कि अग्निशमन यंत्र सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा हैं। इनके साथ छेड़छाड़ न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि किसी बड़ी दुर्घटना की वजह भी बन सकती है।

    विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसी हरकत करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद इंटरसिटी एक्सप्रेस लगभग 15 मिनट रूकने के बाद अपनी निर्धारित गंतव्य की ओर रवाना हुई। हालांकि, किसी प्रकार की जानमाल की क्षति नहीं हुई।