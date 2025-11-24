इंटरसिटी एक्सप्रेस में यात्री ने कर दी ऐसी करतूत... फैल गई अफरातफरी; स्टेशन से पहले रोकने पड़ी ट्रेन

संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। जमालपुर-किऊल रेलखंड पर चलने वाली 13409 अप इंटरसिटी एक्सप्रेस के कोच से सोमवार को एक यात्री ने अग्निश्मन यंत्र अचानक ट्रैक पर फेंक दिया। यंत्र जैसे ही पटरी पर गिरा, उससे धुआं उठने लगा। घटना के समय ट्रेन धरहरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर पहुंचने ही वाली थी, इसलिए उसकी रफ्तार धीमी थी।

धुआं देखकर यात्रियों में घबराहट फैल गई और कोच में अफरातफरी की स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कोच में अचानक किसी भारी वस्तु के गिरने की आवाज आई। कुछ ही सेकेंड बाद खिड़की से धुआं उठता दिखाई दिया। गार्ड ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत लोको पायलट से संपर्क किया और ट्रेन को ठीक प्लेटफॉर्म से पहले ही रुकवा दिया।

ट्रेन रुकते ही गार्ड पहुंचा और ट्रैक पर पड़े अग्निशामक यंत्र को उठाकर वापस कोच में रखा। अग्निशमन यंत्र में किसने और क्यों छेड़छाड़ की, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है। ट्रेन कर्मियों ने बताया कि कोच में लगे अग्निशमन यंत्र पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं और उन्हें किसी यात्री की पहुंच से दूर रखा जाता है। इसके बावजूद किसी शरारती यात्री द्वारा यंत्र को खोलकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक देना गंभीर सुरक्षा चूक है। इससे रेल सुरक्षा मानकों का उल्लंघन होता है और यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती है।