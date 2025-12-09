Language
    मुंगेर में इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन में खराबी, 20 मिनट तक बाधित रही ट्रेन

    By Raj Sinha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:02 PM (IST)

    भागलपुर से दानापुर जा रही 3401 इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन का प्रेशर पाइप मसूदन स्टेशन पर खराब हो गया, जिससे ट्रेन 20 मिनट लेट हो गई। इंजन में तकनीकी ख ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, जमालपुर(मुंगेर)। मालदा रेल मंडल के जमालपुर किऊल रेलवे स्टेशन के बीच मसूदन स्टेशन पर भागलपुर से चलकर दानापुर जा रही 3401 इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन का प्रेशर पाइप में तकनीकी खराबी आने की वजह से ट्रेन रोक दिया गया।

    जानकारी में बताया गया कि ट्रेन अपने निर्धारित समय 6:55 पर मसूदन स्टेशन पर नहीं पहुंच कर 7:18 पर पहुंची।

    यहां इंजन में तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से लगभग 20 मिनट विलंब से चलकर 7:18 पर मसुरन स्टेशन पहुंची और 24 मिनट रुकने के बाद ट्रेन 7:42 पर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई।

    ट्रेन के इंजन में आई तकनीकी खराबी को ठीक गार्ड और ड्राइवर के संयुक्त प्रयास से किया गया। बता दें कि सोमवार की सुबह जमालपुर भागलपुर रेल खंड के सेंट्रलाइज्ड रूट रिले इंटरलॉकिंग के पास शंटिंग के दौरान एक इंजन का पेंटाग्राफ ओवर हेड तार से फंस गया था।

    जिस वजह से सोमवार को लगभग ढाई घंटे से अधिक समय तक रेल परिचालन इस रेल खंड पर बाधित रहा था।