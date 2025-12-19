Language
    भारतीय रेल : जमालपुर-भागलपुर-किऊल रेलखंड होकर यात्रा करने वाले जान लें, कोहरे ने रेल परिचालन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है

    By Tribhuwan Choudhary Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:02 PM (IST)

    मुंगेर के जमालपुर-भागलपुर-किऊल रेलखंड पर घने कोहरे के कारण रेल परिचालन बाधित है। दृश्यता कम होने से ट्रेनों की गति धीमी हो गई है, जिससे लंबी दूरी की ट ...और पढ़ें

    ट्रेन खड़ी होते ही सवार होने के लिए उमड़ी भीड़

    संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। पिछले कुछ दिनों से लगातार पड़ रहे घने कोहरे ने रेल परिचालन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हालात ऐसे हैं कि ट्रेन से दो कदम आगे कोहरा चल रहा है और दो कदम पीछे ट्रेन। कोहरे की वजह से दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिसके कारण रेल प्रशासन को ट्रेनों की गति नियंत्रित करनी पड़ रही है। इसका सीधा असर लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन पर पड़ रहा है और विलंब का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।

    फंस रही ट्रेनें

    जमालपुर-भागलपुर-किऊल रेलखंड होकर गुजरने वाली डाउन लाइन की लगभग सभी प्रमुख और लंबी दूरी की ट्रेनें अपने निर्धारित समय से चार से पांच घंटे, तो कई ट्रेनें इससे भी अधिक विलंब से चल रही हैं। इससे सबसे अधिक परेशानी उन यात्रियों को हो रही है, जिन्होंने पहले से आरक्षण कर रखा है और तय समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचने की योजना बनाई थी। प्लेटफार्म पर घंटों इंतजार करते यात्रियों में नाराजगी साफ देखी जा रही है। इस रेलखंड की सबसे महत्वपूर्ण साप्ताहिक ट्रेन सैरांग से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन भी कोहरे की चपेट में है। राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेन के विलंब से चलने से यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। यात्रियों का कहना है कि ठंड और कोहरे के बीच स्टेशन पर लंबे समय तक इंतजार करना काफी कष्टदायक हो गया है।

    इन ट्रेनों का विलंब से परिचालन


    आनंद विहार से चलकर भागलपुर जाने वाली विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस का जमालपुर में निर्धारित आगमन समय सुबह 6:32 बजे है, लेकिन यह ट्रेन विलंब से चलकर सुबह 8:48 बजे जमालपुर पहुंची। इसी तरह मुजफ्फरपुर से चलकर भागलपुर जाने वाली जनसेवा एक्सप्रेस का जमालपुर में निर्धारित समय सुबह 4:15 बजे है, लेकिन यह ट्रेन लगभग पांच घंटे की देरी से सुबह 9:06 बजे स्टेशन पर पहुंची। वहीं दिल्ली से चलकर कामाख्या जाने वाली डाउन ब्रह्मपुत्र मेल का जमालपुर में निर्धारित आगमन समय सुबह 5:58 बजे है, लेकिन यह ट्रेन छह घंटे से अधिक विलंब से चलकर रात 12:14 बजे जमालपुर पहुंची। इन ट्रेनों के अलावा भी कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों के विलंब से आई।

    सुने यात्रियों की परेशानी


    फुलकिया निवासी अंशराज ने कहा मालदा जाने के लिए दिल्ली से चलकर कामाख्या जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल में रिजर्वेशन करा लिए थे। ताकि, रात में पहुंच कर अपना काम करके दूसरे दिन सुबह-सुबह यही ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन पड़कर वापस जमालपुर उतरकर बस बरियारपुर फुलकिया जा सके। परंतु यह ट्रेन जमालपुर निर्धारित समय से छह घंटे विलंब से चल कर पहुंची है। इस वजह से जाने में भी परेशानी आना और आने में भी परेशानी हो रही है।

    विलंब से यात्रियों की हो रही फजीहत


    प्रियांशु चौधरी जमालपुर निवासी ने बताया किसी काम को लेकर मुजफ्फरपुर गए थे। काम खत्म करके मुजफ्फरपुर भागलपुर जन सेवा से वापस लौटना था ताकि सुबह 7:00 से ड्यूटी जा सकूं। लेकिन यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5 घंटे बिलंब से चलकर लगभग 9:00 सुबह पहुंची है। कम दूरी तय करके भी ट्रेनों का विलंब से परिचालन होना यह रेल यात्रियों के लिए सर दर्द भरा है।

    कौशिकी कुमारी सिकंदरपुर निवासी ने बताया डाउन ब्रह्मपुत्र मेल से किशनगंज जाना था। ट्रेन के आने का समय संध्या में लगभग 6:00 है। परंतु यह ट्रेन रात्रि में 12:00 के बाद आने की सूचना हुई थी। इस वजह से हम लोग ट्रेन छोड़ दिए दूसरे ट्रेन से जाने की प्लानिंग कर रही हूं। रिजर्वेशन भी व्यर्थ चला गया। दूसरे ट्रेन से जाने में समय की बर्बादी के साथ ट्रेन बदलने का झंझट भी लगा रहता है।

    स्टेशन पर गुजर रहा समय

    विकास कुमार मंडल रामपुर निवासी ने बताया 7:00 बजे सुबह में भागलपुर में डॉक्टर के पास नंबर लगाना था। डॉ 09:00 बजे से देखना शुरु करता है। मुजफ्फरपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस विलंब से चलकर 9:00 सुबह में जमालपुर ही पहुंची है। इस वजह से समय पर भागलपुर नहीं पहुंच सका। जिस कारण शुक्रवार को डॉक्टर से दिखाने में असमर्थ रहा और पूरा दिन भी बर्बाद हो गया।

    लंबी दूरी की गाड़ियां कोहरे के कारण हो रही विलंब

    कोहरे के कारण रेल प्रशासन की ओर से सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेनों की गति नियंत्रित की जा रही है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही मौसम में सुधार होगा, परिचालन को सामान्य करने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल यात्रियों को सफर के दौरान अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी गई है। लगातार हो रही देरी से यात्रियों की फजीहत बढ़ती जा रही है और लोग जल्द हालात सुधरने की उम्मीद कर रहे हैं।