मुंगेर पुलिस ने पकड़ा गिट्टी लदा हाइवा, अंदर निकली 513 कार्टून अवैध शराब; अरुणाचल से आई खेप

संवाद सूत्र, संग्रामपुर (मुंगेर)। संग्रामपुर थाने की पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गिट्टी लदे एक हाइवा वाहन की जांच के दौरान भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। बरामद शराब की कुल मात्रा 4617 लीटर बताई जा रही है, जिसे 513 कार्टून में छिपाकर ले जाया जा रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, यह शराब झारखंड के देवघर से बिहार की ओर लाई जा रही थी। थानाध्यक्ष विनोद झा ने बताया कि सूचना मिली थी कि हाइवा से शराब की बड़ी खेप आ रही है। सूचना के आधार पर संग्रामपुर थाना पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया। इसी दौरान हाइवा वाहन को रूकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने वाहन की गति बढ़ा दी और भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन का पीछा किया और अंततः शामपुर थाना क्षेत्र में हाइवा को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। वाहन की तलाशी लेने पर गिट्टी के नीचे बड़ी चतुराई से छिपाकर रखे गए 513 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद किए गए।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तस्कर शराब को निर्माण सामग्री की आड़ में छिपाकर ले जा रहे थे, ताकि किसी को शक न हो। इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने हाइवा वाहन को जब्त कर लिया है तथा चालक और तस्करी से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है।

मामले में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। संग्रामपुर थाना पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।